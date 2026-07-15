Выживший при возгорании автомобиля на трассе Астана - Петропавловск скончался в реанимации

Мужчина, получивший термические ожоги 90% поверхности тела при возгорании автомобиля на трассе Астана — Петропавловск, скончался в реанимации Аккольской районной больницы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, пациент 1980 года рождения был доставлен в реанимацию в состоянии ожогового шока крайней степени с термическими ожогами головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Общая площадь поражения огнем составила 90%.

— Сразу были начаты противошоковые мероприятия, инфузионная терапия и кислородная поддержка. Однако, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался сегодня в 5 утра, — сообщили в ведомстве.

Напомним, автомобиль загорелся на автодороге Астана — Петропавловск вблизи села Жанаталап Буландынского района Акмолинской области. В результате происшествия на месте погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Единственным выжившим был мужчина, которого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.