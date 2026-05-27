Выживший при крушении самолета находится в реанимации в Павлодаре

По информации медиков, пилота 1998 года рождения из районной больницы бортом центра медицины катастроф доставили в Павлодар, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, мужчина поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии Павлодарской городской больницы № 1 с диагнозом политравма.

Пилот получает необходимое лечение в полном объёме.

— Первые сутки в реанимации — состояние всегда оценивается, как тяжёлое. Это протокол. Первые сутки наблюдают за динамикой, — отметили в павлодарской первой городской больнице.

Напомним, крушение самолета Ан-2 произошло 27 мая утром вблизи села Железинка Павлодарской области.