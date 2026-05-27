    Выживший при крушении самолета находится в реанимации в Павлодаре

    По информации медиков, пилота 1998 года рождения из районной больницы бортом центра медицины катастроф доставили в Павлодар, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, мужчина поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии Павлодарской городской больницы № 1 с диагнозом политравма.

    Пилот получает необходимое лечение в полном объёме.

    — Первые сутки в реанимации — состояние всегда оценивается, как тяжёлое. Это протокол. Первые сутки наблюдают за динамикой, — отметили в павлодарской первой городской больнице.

    Напомним, крушение самолета Ан-2 произошло 27 мая утром вблизи села Железинка Павлодарской области.

    Артём Викторов
