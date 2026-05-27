    Самолет Ан-2 упал в Павлодарской области

    По информации Министерства транспорта РК, крушение произошло сегодня, 27 мая, вблизи села Железинка Павлодарской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Валерия Бугаева / Kazinform

    Отмечается, авиационное происшествие произошло с воздушным судном Ан-2, эксплуатируемым ОЮЛ «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» (ЭЛИСА). На самолете выполнялись авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередач.

    На борту находилось два человека, один из которых в результате крушение погиб. Второго пилота сотрудники ДЧС извлекли, пострадавший находится в сознании.

    — В соответствии с действующим законодательством авиационное происшествие подлежит расследованию Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан. На место направлены сотрудники Департамента, — сообщили в Министерстве транспорта РК.

    Напомним, в 2026 году борьбу с комарами в Павлодарской области впервые начали вести при помощи дронов. 

    Артём Викторов
