Самолет Ан-2 упал в Павлодарской области

По информации Министерства транспорта РК, крушение произошло сегодня, 27 мая, вблизи села Железинка Павлодарской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, авиационное происшествие произошло с воздушным судном Ан-2, эксплуатируемым ОЮЛ «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» (ЭЛИСА). На самолете выполнялись авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередач.

На борту находилось два человека, один из которых в результате крушение погиб. Второго пилота сотрудники ДЧС извлекли, пострадавший находится в сознании.

— В соответствии с действующим законодательством авиационное происшествие подлежит расследованию Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан. На место направлены сотрудники Департамента, — сообщили в Министерстве транспорта РК.

