Финансирование детского здравоохранения увеличилось более чем в два раза в Казахстане

В Казахстане за последние десять лет численность детского населения увеличилась на 1,5 миллиона человек, что требует дальнейшего развития инфраструктуры и совершенствования системы медицинской помощи детям, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В Международный день защиты детей Минздрав подводит итоги проводимой работы по охране здоровья детей и обозначает дальнейшие приоритеты развития детского здравоохранения. Сегодня в Казахстане проживает около семи миллионов детей, что составляет порядка 34% населения страны. За последние десять лет численность детского населения увеличилась на 1,5 миллиона человек, что требует дальнейшего развития инфраструктуры и совершенствования системы медицинской помощи детям. Охрана здоровья детей остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Медицинская помощь детям оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования. За последние пять лет финансирование детского здравоохранения увеличилось более чем в два раза — с 264 млрд до 585 млрд тенге. Сегодня расходы на медицинскую помощь детям составляют 23% от общего бюджета отрасли.

— Сегодня каждый третий житель Казахстана — ребенок. Наша задача заключается не только в обеспечении доступной медицинской помощи, но и в создании условий для здорового и безопасного развития детей с первых дней жизни. Мы последовательно укрепляем педиатрическую службу, развиваем высокотехнологичную помощь, расширяем профилактические программы и модернизируем детскую медицинскую инфраструктуру. Все решения в сфере здравоохранения должны работать на главную цель — это здоровье и благополучие наших детей», — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В стране действует многоуровневая система оказания медицинской помощи детям, включающая поликлиники, детские больницы, перинатальные центры и республиканские клиники. В поликлиниках страны открыты 370 педиатрических отделений и 386 центров развития и раннего вмешательства.

Особое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний. Система патронажного наблюдения включает дородовые посещения беременных женщин и регулярное сопровождение детей до пяти лет. Сегодня на уровне первичного звена работают около четырех тысяч патронажных медицинских сестер.

Продолжается модернизация детской медицинской инфраструктуры. Реализуется программа реновации 25 детских больниц, ведется строительство современных перинатальных центров. Одним из приоритетов остается развитие высокотехнологичной медицинской помощи детям.

За последние два года 36 детям проведены радиохирургические операции с использованием комплекса «Гамма-нож». Ежегодно около 400 детей получают слуховые импланты, порядка 700 недоношенных новорожденных проходят лечение ретинопатии, более двух тысяч детей получают кардиохирургическую помощь. Последовательно развивается система детской хирургии и неонатальной помощи.

Ежегодно около 1500 новорожденных с врожденными пороками развития получают оперативное лечение, при этом порядка 40% операций выполняются с применением малоинвазивных эндовидеохирургических технологий. В стране внедряются современные перинатальные технологии, развивается неонатальная реанимация и совершенствуется система регионализации медицинской помощи. Благодаря этим мерам выживаемость младенцев после хирургических вмешательств увеличилась с 88% до 93%.

С 2024 года в Казахстане развивается фетальная медицина — направление внутриутробного лечения патологий плода с использованием малоинвазивных технологий. Внедрение новых подходов позволило повысить раннюю выявляемость врожденных пороков развития на 10% и снизить младенческую смертность от врожденных патологий на 15%.

Особое внимание уделяется развитию детской онкогематологической помощи. В медицинских организациях внедряются современные методы диагностики и лечения, включая иммуногистохимию, иммунофенотипирование, высокодозную химиотерапию и органосохраняющие хирургические технологии.

Важным направлением остается развитие профилактической медицины. С рождения детям проводятся неонатальный, аудиологический, офтальмологический скрининги и скрининг развития. По итогам 2025 года охват неонатальным скринингом достиг 96%, аудиологическим — 87%, скринингом развития — 90%. Для детей школьного возраста организована система медицинского сопровождения на базе организаций образования. За школами закреплены поликлиники, функционируют 6,5 тысячи медицинских пунктов, где работают 6,6 тысячи школьных медицинских сестер.

Отдельное внимание уделяется стоматологическому здоровью детей. В рамках программы «Болашаққа — сау тіспен» во всех школах страны внедрены обязательные стоматологические осмотры и профилактика кариеса. В 2025 году открыты 125 школьных стоматологических кабинетов. Для поддержки подростков развивается сеть молодежных центров здоровья. Сегодня в стране функционируют 85 молодежных центров здоровья, оказывающих профилактическую, психологическую и консультативную помощь детям и подросткам в возрасте от 10 до 18 лет. Также на базе организаций первичной медико-санитарной помощи работают 97 центров психического здоровья, где родители и дети могут получить квалифицированную поддержку по вопросам эмоционального и психологического благополучия. По словам министра здравоохранения, дальнейшее развитие системы охраны здоровья детей будет осуществляться в рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, разработанной по поручению Главы государства.

— Рост детского населения требует новых подходов и системных решений. Сегодня перед нами стоят задачи по укреплению профилактики, развитию школьной медицины, совершенствованию скринингов и патронажа, поддержке психического здоровья детей и снижению региональных различий в доступности медицинской помощи. Именно эти направления стали основой Концепции «Дети Казахстана», которая определяет дальнейшее развитие государственной политики в интересах каждого ребенка, — подчеркнула Акмарал Альназарова.

Концепцией предусмотрены меры по развитию профилактической медицины, совершенствованию скрининговых программ, поддержке раннего развития детей, укреплению школьного здоровья, повышению охвата иммунизацией и обеспечению равного доступа к медицинской помощи независимо от места проживания. Кроме того, в 2026 году планируется внедрение новых подходов к профилактическим медицинским осмотрам школьников, а также модернизация деятельности молодежных центров здоровья. Комплексная реализация данных мер позволит и дальше улучшать показатели детской и младенческой смертности, расширять доступ к специализированной помощи и создавать условия для здорового развития каждого ребенка в Казахстане.

Ранее сообщалось о том, что материнская смертность снизилась на 43% в Казахстане.