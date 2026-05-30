Материнская смертность снизилась на 43% в Казахстане — Минздрав

В первом квартале 2026 года в Казахстане показатель материнской смертности снизился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в ходе заседания коллегии Министерства здравоохранения первый вице-министр Тимур Султангазиев, передает агентство Kazinform.

В своем докладе о ходе реализации Концепции развития здравоохранения РК он подробно рассказал об одном из ее ключевых направлений — «Семейное благополучие — новый стратегический ориентир», который определяет комплекс мер и целей, направленных на поддержку семьи, материнства и детства, созданию безопасной и благоприятной среды для развития ребенка.

По озвученной информации, показатель материнской смертности по итогам трех месяцев 2026 года составил 6,8 на 100 тысяч живорождений против 12,0 годом ранее. Младенческая смертность снизилась с 5,92 до 5,56 на 1000 родившихся живыми.

— Положительная динамика по охране здоровья матерей достигнута за счет принятых системных мер. Это увеличение раннего охвата наблюдением беременных — до 77,6%, рост охвата прегравидарной подготовкой — до 54,5% женщин фертильного возраста. С августа 2025 года в Казахстане реализуется программа «Аналар саулығы», которая предлагает 15 бесплатных базовых исследований на уровне ПМСП и имеет направленность на повышение осведомленности и ответственности женщин, — отметили в Минздраве РК.

Министерством утверждены мастер планы по реновации 19 ОПЦ в 17 регионах — для приведения структуры в единообразие, тиражирования передовых технологий.

— В рамках реновации с целью обеспечения комплексного медицинского обслуживания женщин от планирования семьи до послеродового восстановления возобновлены «Женские консультации», 273 из которых действуют в городах, 152 — в сельской местности, 24 — при областных перинатальных центрах. В планах открытие дополнительно 49 женских консультаций на базе ПМСП, — рассказал первый вице-министр.

Он также проинформировал, что в регионах при 19 областных перинатальных центрах открыты пансионаты «Салауатты Ана». На сегодняшний день развернуто 89 коек, где заблаговременно получили помощь более 3,5 тыс. беременных женщин из группы высокого риска.

Реализация данных мер, как подчеркнули в Министерстве, позволит повысить качество оказания медицинской помощи, снизить риски осложнений беременности и обеспечить дальнейшее снижение материнской и младенческой смертности.