Выйдет ли Иртыш из берегов снова — ответ бассейновой инспекции

В прошлом году в начале декабря русло Иртыша в Павлодарской области вышло из берегов, вызвав беспокойство у местных жителей.

Из-за этого жители некоторых сёл не смогли вывезти сено, заготовленное летом. Может ли такая неприятная ситуация повториться в этом году?

Заместитель руководителя Ертисской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета водных ресурсов Елеусиз Камбаров сообщил, что на данный момент такой угрозы нет.

— В прошлом году обильный сброс воды из Ульбинского водохранилища в Восточном Казахстане был вынужденной мерой. Из-за дождей и большого количества снега в водохранилище увеличился объём воды. К тому же лед на Иртыше образовался рано. Сейчас объём воды в водохранилищах соответствует норме, вопрос об увеличении суточного сброса воды не поднимался. Даже если в ближайшие дни на реке появится лед, такой угрозы нет, — сообщил он.

По данным регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время на Иртыше нет ледяного покрова. Поверхность воды полностью открыта, процесс образования льда ещё не начался.

— По гидрометеорологическим данным, ожидаемый период ледостава на Иртыше — с 29 ноября по 7 декабря 2025 года. Устойчивая ледяная поверхность должна сформироваться примерно 13 декабря. В прошлом году лёд начал образовываться 15 ноября и полностью установился 25 ноября. Поэтому напоминаем жителям о мерах безопасности. При первых заморозках местами может появиться тонкий лед, но он не выдержит вес человека, — сообщил заместитель начальника областного департамента по ЧС Кайрат Шаймарденов.

Напомним, что конце ноября — начале декабря 2024 года на территории Павлодарской области повысился уровень реки и в середине зимы в некоторых низинных поймах вода вышла из русла.