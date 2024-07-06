Выявлены признаки «пробуждения» звезды в остатках средневековой сверхновой

Японские астрономы открыли свидетельства того, что белый карлик, возникший в созвездии Кассиопеи в результате вспышки очень редкого типа сверхновой в 1181 году, недавно пробудился и начал вырабатывать звездный ветер в результате запуска термоядерных реакций на его поверхности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Университета Токио, проведенные учеными расчеты показывают, что звездный ветер начал вырабатываться белым карликом неожиданно недавно, примерно 20-30 лет назад.

- Это говорит о том, что данная звезда повторно «зажглась», что, предположительно, связано с осаждением части выброшенной во время взрыва сверхновой 1181 года материи на поверхность белого карлика, - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа японских астрономов под руководством научного сотрудника Университета Токио Такатоси Ко при изучении данных, которые были собраны орбитальными телескопами «Чандра» и XMM-Newton во время наблюдений за туманностью IRAS 00500+6713 в созвездии Кассиопеи. Она представляет собой останки необычно яркой сверхновой, о которой писали средневековые хронисты из Японии, Кореи и Китая в 1181 году.

Три года назад удалось локализовать положение сверхновой и обнаружить свидетельства того, что она возникла в результате слияния двух белых карликов и образования более крупного белого карлика. Подобные вспышки сверхновых, относящиеся к так называемому классу Iax, являются очень редкими, что побудило астрономов приступить к ее детальному изучению, в том числе при помощи архивных фотографий с «Чандры» и XMM-Newton.

Используя эти снимки, исследователи создали компьютерную модель взрыва сверхновой 1181 года и использовали ее для реконструкции истории формирования и дальнейшей эволюции этой туманности. Проведенная астрономами реконструкция указала на то, что белый карлик в центре этой туманности недавно «пробудился» и начал вырабатывать звездный ветер, возникающий в результате термоядерных реакций на его поверхности.

«Топливом» для этих реакций, как предполагают астрономы, являются фрагменты углеродных оболочек двух прародителей белого карлика, которые были выброшены на большое расстояние во время взрыва сверхновой более восьми сотен лет назад. Впоследствии они были захвачены притяжением нового белого карлика, что привело к повторному запуску термоядерных реакций и своеобразному «перерождению» этого светила, подытожили астрономы.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.