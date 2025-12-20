Выявлены 70 заброшенных объектов в Туркестане

Как сообщили в городском акимате, по итогам обследования на территории города выявлено 70 заброшенных объектов, большинство из которых — частные дома.

— Из указанных зданий 12 уже снесены, по остальным ведется работа с владельцами по приведению в порядок либо демонтажу, — говорится в официальной информации.

В текущем году в городе полностью обновлены 200 камер видеонаблюдения, дополнительно установлены еще 210 новых камер. В следующем году планируется установка еще 275 камер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестане увеличилось число пострадавших от собак и кошек.