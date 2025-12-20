РУ
    14:25, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Выявлены 70 заброшенных объектов в Туркестане

    В городе завершены работы по освещению на 27 из 38 улиц, ранее не охваченных уличным освещением. На оставшихся 11 улицах работы продолжаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    70 заброшенных объектов выявлено в Туркестане
    Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

    Как сообщили в городском акимате, по итогам обследования на территории города выявлено 70 заброшенных объектов, большинство из которых — частные дома.

    — Из указанных зданий 12 уже снесены, по остальным ведется работа с владельцами по приведению в порядок либо демонтажу, — говорится в официальной информации.

    В текущем году в городе полностью обновлены 200 камер видеонаблюдения, дополнительно установлены еще 210 новых камер. В следующем году планируется установка еще 275 камер.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестане увеличилось число пострадавших от собак и кошек. 

    Данагуль Карбаева
