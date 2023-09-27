Выведут ли «Отбасы банк» из системы банков второго уровня

Презентованный в Мажилисе в марте прошлого года законопроект по выводу «Отбасы банка» из системы банков второго уровня и преобразования его в национальный институт развития находится все еще на рассмотрении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики» находится в Мажилисе.

Она отметила, что «Отбасы банк» сейчас – это четвертый банк страны по активам, четвертый банк по собственному капиталу, решение будет приниматься очень взвешенно. Есть сторонники того, чтобы банк все-таки остался под регулированием Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Это даст возможность контролировать его больше, соблюдать пруденциальные нормативы, регуляторные требования, исполнять все соответствующие риско-ориентированные процедур.

- Это очень большой контроль, и он нужен. С другой стороны, было предложение – если банк будет переориентирован больше для социально-уязвимых слоев населения, будет больше бюджетных денег выделяться, сделать его более свободным: оценка платежеспособности, залоговая политика может быть не такая жесткая. Поэтому этот вопрос до сих пор находится в стадии рассмотрения, - сказала она в кулуарах тематического заседания в Мажилиса Парламента РК.

Также она ответила на вопрос, что будет с депозитами вкладчиков, если все-таки будет принято положительное решение.

Ляззат Ибрагимова пояснила, что депозиты вкладчиков будут защищены государством, но уже не через систему Казахстанского фонда гарантирования депозитов, а через собственный капитал банка.

- Так как акционером банка является «Байтерек», а у «Байтерека» акционер Правительство – фактически это будет степень правительственной гарантии. Поэтому я думаю, окончательное решение не принимается, потому что это будет новая модель. А на новое всегда очень тяжело делать прогноз. Поэтому лучше остаться в старой модели, - добавила спикер.

Ранее глава «Отбасы банка» сделала прогноз по ценам на недвижимость в Казахстане. По ее мнению, резкого падения цен не будет.