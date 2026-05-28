KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Вице-президент Кубы: Мы рассчитываем на историческую дружбу с ЕАЭС

    Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса заявил о важности развития сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и выразил надежду на укрепление партнерских связей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: Акорда

    Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания V Евразийского экономического форума в Астане.

    По словам вице-президента, взаимодействие с ЕАЭС приобретает для Кубы особое значение.

    — Развитие наших экономических и торговых отношений и сотрудничества с Евразийским экономическим союзом приобретает для Кубы особую важность и представляет собой неотложную необходимость. На пути нашего экономического развития мы рассчитываем на историческую дружбу и солидарность со стороны Евразийского экономического союза и его стран-членов, — сказал Сальвадор Вальдес Меса.

    Сотрудничество Куба Астана ЕАЭС Международные отношения
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор