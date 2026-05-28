Вице-президент Кубы: Мы рассчитываем на историческую дружбу с ЕАЭС
Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса заявил о важности развития сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и выразил надежду на укрепление партнерских связей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания V Евразийского экономического форума в Астане.
— Развитие наших экономических и торговых отношений и сотрудничества с Евразийским экономическим союзом приобретает для Кубы особую важность и представляет собой неотложную необходимость. На пути нашего экономического развития мы рассчитываем на историческую дружбу и солидарность со стороны Евразийского экономического союза и его стран-членов, — сказал Сальвадор Вальдес Меса.