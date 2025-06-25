Вице-министр прокомментировал ситуацию с регистрацией казахстанцев при въезде в Россию

На пленарном заседании он поинтересовался, будет ли ответ со стороны Казахстана.

Заместитель главы МИД РК Роман Василенко подтвердил, что ведомство в курсе ситуации.

— Действительно, мы в курсе о введении процедуры электронной регистрации всех граждан государств, не только Казахстана, в Российской Федерации, вступающей в силу с конца этого месяца. В настоящее время этот вопрос изучается. И какие-либо меры, которые будут предприниматься с нашей стороны, тоже рассматриваются, — отметил вице-министр.