Вице-министр прокомментировал ситуацию с регистрацией казахстанцев при въезде в Россию
Депутат Мажилиса Ермурат Бапи назвал визовым режимом правило Российской Федерации, обязывающее иностранцев, въезжающих на ее территорию, проходить электронную регистрацию, передает корреспондент агентства Kazinform.
На пленарном заседании он поинтересовался, будет ли ответ со стороны Казахстана.
Заместитель главы МИД РК Роман Василенко подтвердил, что ведомство в курсе ситуации.
— Действительно, мы в курсе о введении процедуры электронной регистрации всех граждан государств, не только Казахстана, в Российской Федерации, вступающей в силу с конца этого месяца. В настоящее время этот вопрос изучается. И какие-либо меры, которые будут предприниматься с нашей стороны, тоже рассматриваются, — отметил вице-министр.
Ранее сообщалось, что на пункте пропуска на границе Казахстана и России временно ограничат движение.