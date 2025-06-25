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    14:36, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Вице-министр прокомментировал ситуацию с регистрацией казахстанцев при въезде в Россию

    Депутат Мажилиса Ермурат Бапи назвал визовым режимом правило Российской Федерации, обязывающее иностранцев, въезжающих на ее территорию, проходить электронную регистрацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-министр прокомментировал ситуацию с регистрацией казахстанцев при въезде в Россию
    Фото: russiancouncil.ru

    На пленарном заседании он поинтересовался, будет ли ответ со стороны Казахстана.

    Заместитель главы МИД РК Роман Василенко подтвердил, что ведомство в курсе ситуации.

    — Действительно, мы в курсе о введении процедуры электронной регистрации всех граждан государств, не только Казахстана, в Российской Федерации, вступающей в силу с конца этого месяца. В настоящее время этот вопрос изучается. И какие-либо меры, которые будут предприниматься с нашей стороны, тоже рассматриваются, — отметил вице-министр.

    Ранее сообщалось, что на пункте пропуска на границе Казахстана и России временно ограничат движение. 

    Теги:
    Виза МИД РК Россия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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