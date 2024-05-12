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    11:42, 12 Май 2024 | GMT +6

    Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался на прогулке в горах

    Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался в горах
    Фото: swissinfo.ch

    Пресс-секретарь Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время пешей прогулки в горах в возрасте 55 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на swissinfo.ch.

    Уроженец кантона Вале умер «во время прогулки по одному из своих любимых маршрутов», у Андре Симонацци остались жена и трое взрослых детей. 

    Андре Симонацци был назначен вице-канцлером и пресс-секретарем Федерального совета в ноябре 2008 года. Принимал участие в заседаниях правительства, вел протоколы и занимался внешней коммуникацией. В Федеральной канцелярии возглавлял несколько отделов и Президентскую службу (Präsidialdienst), Федеральную канцелярию (Bundeskanzlei) в Берне.

    8 мая он провел сразу три пресс-конференции по итогам заседания Федерального совета. Члены кабмина отреагировали на неожиданную смерть пресс-секретаря «с потрясением». 

    Теги:
    Европа Швейцария Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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