Витамины становятся доступнее: в Казахстане упали цены на популярные овощи

В мае 2026 года инфляция в Казахстане составила 0,7% в месячном выражении, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро национальной статистики, рост цен затронул все основные категории: продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные — на 0,6%, платные услуги — на 1,1%.

В сегменте продуктов питания заметное снижение цен зафиксировано на сезонные овощи. Огурцы подешевели на 25,4%, помидоры — на 25,1%, сладкий перец — на 8,3%, чеснок — на 3,1%, мандарины — на 2,6%, свёкла — на 2%. Также снизились цены на подсолнечное масло и консервированную кукурузу — по 0,4%.

В то же время ряд продуктов подорожал. Баранина выросла в цене на 4,7%, говяжья печень и шпроты в масле — на 3,3%, яблоки — на 3,1%, колбасные изделия — на 1,7%. Также зафиксирован рост цен на молоко (1,1%), яйца (0,6%) и кефир (0,4%).

Среди непродовольственных товаров снижение цен отмечено на сковороды (4,8%), посудомоечные машины (3,3%), книги (2,5%), смартфоны (1,5%) и комнатные растения (0,6%). При этом подорожали фотокамеры (7,4%), утюги (3,1%), хозяйственное мыло (2,7%) и лекарства (1,7%).

В сфере услуг наибольший рост показали детские аттракционы — 6,6%. Также выросли тарифы на транспорт (1,5%) и мойку автомобилей (0,7%).

В годовом выражении инфляция в мае 2026 года составила 10,4%. За этот период непродовольственные товары подорожали на 11,7%, продовольственные — на 10,7%, платные услуги — на 8,7%.

Среди продуктов питания в годовом сравнении сильнее всего подешевели огурцы (35,2%), лук (25,1%) и помидоры (24,3%). Также снизились цены на картофель (7,5%), бананы (4,9%) и рис (4,3%). При этом подорожали яблоки (9,8%), замороженная рыба (8,5%), чёрный чай (7,6%), макароны (6,6%) и сахар (2,3%).

В сравнении с маем 2025 года заметно снизились цены на автомобили отечественной сборки (17,9%), антибиотик азитромицин (6%) и микроволновые печи (1,1%). Рост зафиксирован на хозяйственное мыло (10,5%), мужские брюки (10,2%), стиральный порошок и бытовую технику (по 9,1%).

Услуги также показали рост: транспорт подорожал на 11,1%, гостиницы — на 10,3%, образование — на 8,9%, мобильная связь — на 7,6%.

Стоит отметить, по итогам апреля 2026 года продовольственная инфляция составила 0,7%, годовая продолжает замедляться и снизилась до 11,3% (в декабре 2025 года — 13,5%, в январе — 12,9%, в феврале — 12,7%, марте — 11,7%).