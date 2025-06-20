Выступать перед лидерами стран ответственно и волнительно — Мария Мудряк

Певица отметила, что впервые выступала вместе с коллегами из разных стран, представленных на саммите, и подчеркнула, что это объединяющее музыкальное сотрудничество помогло им подружиться. В их совместном исполнении прозвучали Il Bacio Л. Ардити и Brindisi из «Травиаты».

— Видеть воочию лидеров стран и петь для них — всегда большая честь. Выступать перед такой публикой очень ответственно и волнительно. Но в то же время и приятно, потому что они очень внимательно и уважительно слушают выступления. Все волнение ушло, когда я увидела нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича, который своей улыбкой и взглядом поддержал меня, — поделилась Мудряк.

Сразу после приезда в Астану для участия в саммите она отправится в гастрольный тур по Китаю, где примет участие в постановке оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» — сначала в Пекине, в Национальном центре исполнительских искусств, а затем в Сиане.

Ранее народный артист Казахстана Димаш Кудайберген в качестве культурного представителя принимающей страны представил одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара — «The Crown».