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    19:31, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Выступать перед лидерами стран ответственно и волнительно — Мария Мудряк

    О своих гастрольных планах и впечатлениях о выступлении на вечере в рамках саммита «Центральная Азия — Китай» корреспонденту агентства Kazinform рассказала мировая оперная дива Мария Мудряк.

    Выступать перед лидерами стран ответственно и волнительно — Мария Мудряк
    Фото: Астана Опера

    Певица отметила, что впервые выступала вместе с коллегами из разных стран, представленных на саммите, и подчеркнула, что это объединяющее музыкальное сотрудничество помогло им подружиться. В их совместном исполнении прозвучали Il Bacio Л. Ардити и Brindisi из «Травиаты».

    — Видеть воочию лидеров стран и петь для них — всегда большая честь. Выступать перед такой публикой очень ответственно и волнительно. Но в то же время и приятно, потому что они очень внимательно и уважительно слушают выступления. Все волнение ушло, когда я увидела нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича, который своей улыбкой и взглядом поддержал меня, — поделилась Мудряк.

    Сразу после приезда в Астану для участия в саммите она отправится в гастрольный тур по Китаю, где примет участие в постановке оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» — сначала в Пекине, в Национальном центре исполнительских искусств, а затем в Сиане.

    Ранее народный артист Казахстана Димаш Кудайберген в качестве культурного представителя принимающей страны представил одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара — «The Crown».

    Теги:
    Культура Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Музыка
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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