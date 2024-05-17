Выставку в честь 90-летия казахского балета открыли в Алматы

В Алматы, в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева, открылась выставка картин «Казахский балет: 90 лет истории». Она представляет реконструкцию исторических и современных национальных спектаклей, которые были поставлены за 90-летний период существования профессионального хореографического искусства Казахстана. Подробности корреспондентам агентства Kazinform рассказали организаторы.

Выставка организована креативной лабораторией Qazaq Ballet. Она является продолжением издательского проекта арт-альбома «89 лет казахскому балету», реализованного под руководством Тогжан Молдалим. Целью проекта стало сохранение и популяризация национальной музыкально-хореографической культуры посредством художественного и дизайнерского искусств.

Фото: Александр Павский / Kazinform

- Выставка представляет собрание национальных картин из национальных спектаклей, которые наши ведущие балетмейстеры поставили за 90 лет. Эти картины были восстановлены из фотодокументов из Центрального государственного архива кино- и фотодокументов и звукозаписи РК, часть была восстановлена из видеозаписей, из описании либретто, по воспоминаниям современников и тех, кто в давних книгах описывал. Потому что далеко не все сохранилось, и мы скрупулезно пытались все собрать. Ряд картин мы собрали из редких архивных фотографий. В целом воссоздавали ту атмосферу, ту эпоху, которая была на момент создания спектакля. Мы не воспроизводим на картинах конкретных артистов, здесь изображен образ спектакля, подбирались цветовая гамма, ключевые сцены балета, - рассказывает организатор выставки, руководитель Qazaq Ballet Creative Lab Дамир Уразымбетов.

В этом году исполняется 90 лет казахскому балету. За это время, по словам Дамира Уразымбетова, многое изменилось.

Фото: Александр Павский / Kazinform

- В последние годы у нас есть замечательная возможность наблюдать за мировым театральным процессам благодаря развитию современных технологий. Наши молодые балетмейстеры смотрят за этими тенденциями и стараются не отставать. Поэтому сегодня казахстанское балетное искусство движется в ногу со временем, создаются яркие спектакли, приглашаются постановщики, ставятся известные шедевры ХХ века. Для нас большая радость, что в Казахстане сейчас идут постановки Иржи Килиана, Джорджа Баланчина и многих других известных хореографов, - добавил он.

Дамир Уразымбетов отметил, что сообщество хореографического искусства вносит большой вклад в развитие казахстанского балета. На сегодня во всех регионах страны имеются филармонии, балетные школы, куда ходят большое количество детей. По его словам, молодежь сейчас проявляет большой интерес к балету.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Известная казахстанская артистка балета, педагог-репетитор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, воспитавшая плеяду мастеров национального балета, заслуженная артистка Казахской ССР, лауреат независимой премии «Тарлан» Людмила Рудакова добавила, что нынешние балетмейстеры Казахстана демонстрируют высокое мастерство.

- Молодежь растет. Сейчас артисты театра гораздо талантливее нас. Многие из них являются моими учениками, и я радуюсь их успехами. Я бываю практически на всех спектаклях, и вижу, что с каждым разом они становятся все лучше и лучше, - сказала балерина.

Людмила Рудакова посоветовала молодым артистам театра любить балет всей душой, посвятить себя искусству, несмотря на сложности, продолжать трудиться и больше работать.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Выставка «Казахский балет: 90 лет истории» состоит из авторских живописных картин, созданных на основе редких архивных фото, видео и текстов из музейных, театральных, частных архивов. Картины изображают сцены из национальных спектаклей за 90-летний период (летопись альбома прерывается с завершением 89 сезона) существования казахского оперно-балетного театра. Среди них спектакли Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, Государственного академического театра танца Республики Казахстан, театра современного танца «Самрук», Танцтеатра сестер Габбасовых, Национального театра оперы и балета имени Куляш Байсеитовой, театра «Астана Балет», Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». Представлены и спектакли Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева и Казахского национального университета искусств.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Особенность выставки, по словам организаторов, в том, что она основана на произведениях, изображающих исторические и мифологические сюжеты, определяющие правду многовековой жизни казахского балета, чудесные образы сказочного мира, движения прекрасных танцовщиц. Кроме того, эти произведения являются отражением сегодняшней реальности музыкальной сцены Казахстана, так и раскрывают «тайны» прошлого.

В реализации проекта приняли участие исключительно отечественные деятели культуры - куратор Тогжан Молдалим, дизайнер Гузель Нуримбетова, художник Жаннат Баймуханова.

Экспозиция продлится до 7 июня.