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    Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане

    В Президентском центре проходит выставка «Когда полигон замолчал: слово, изменившее историю», посвященная 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона и 90-летию выдающегося поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, передает корреспондент Kazinform.

    Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане
    Фото: пресс-служба Президентского центра

    В ее основу вошли архивные документы, фотографии, книжные издания и музейные экспонаты из фондов Президентского центра. Всего посетителям представлено более 150 материалов.

    Центральная часть экспозиции посвящена истории Семипалатинского испытательного полигона, его созданию и деятельности, последствиям ядерных испытаний, а также возникновению и развитию антиядерного движения «Невада — Семей».

    Семипалатинский полигон действовал с 1949 года. За годы его существования здесь было проведено 456 ядерных испытаний. Они нанесли масштабный ущерб окружающей среде и здоровью населения прилегающих территорий.

    Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане
    Фото: пресс-служба Президентского центра

    В 1989 году по инициативе Олжаса Сулейменова было создано международное антиядерное движение «Невада — Семей». Оно объединило общественность Казахстана и стало одним из наиболее заметных общественных движений, выступавших против ядерных испытаний.

    29 августа 1991 года был подписан исторический указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

    Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане
    Фото: пресс-служба Президентского центра

    Директор Президентского центра Республики Казахстан Бакытжан Темирболат подчеркнул, что история закрытия полигона является частью более широкого пути страны к укреплению международной безопасности и ядерному разоружению.

    — Представленные экспонаты, фотографии и архивные документы отражают трагические последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и путь, который прошел Казахстан — от земли, испытавшей разрушительную силу ядерного оружия, до государства, ставшего признанным сторонником мира и ядерного разоружения, — отметил он. 

    Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане
    Фото: пресс-служба Президентского центра

    В этом году наша страна отмечает 35-летие своей независимости. И все эти годы Казахстан продемонстрировал всему миру силу открытости в вопросах ядерного нераспространения и разоружения, сделав это одним из краеугольных принципов своей внешней политики.

    — Этот пример показывает, что безъядерный мир возможен. Сегодня Казахстан неизменно выступает за укрепление глобальной безопасности, развитие международного сотрудничества, направленного на построение мира без ядерной угрозы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев придерживается последовательного курса на укрепление глобального режима нераспространения, продвигая идею полного отказа от ядерного оружия к 2045 году, — подчеркнул Бакытжан Темирболат.

    По его словам, открытие выставки также является возможностью выразить уважение всем, кто внес вклад в становление антиядерного движения, и сохранить память о жертвах Семипалатинского полигона.

    — Сохранение этой памяти — наш долг перед прошлым и будущим, — подчеркнул директор Президентского центра.

    Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане
    Фото: пресс-служба Президентского центра

    Особое место в экспозиции занимают архивные документы, позволяющие проследить последовательность ключевых исторических событий. Среди них — указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, документы, связанные с деятельностью движения «Невада — Семей», а также материалы выступлений руководства Казахстана на площадке Организации Объединенных Наций.

    Отдельное внимание организаторы уделили молодому поколению. Для современной молодежи трагедия Семипалатинска уже становится историческим событием, поэтому важно не только рассказывать о ней, но и помогать осознать ее человеческую цену.

    Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане
    Фото: пресс-служба Президентского центра

    — Память должна жить. Это такая веха в истории, такая страница, которую нельзя перелистнуть и забыть. Она должна жить в будущих поколениях для того, чтобы они понимали весь этот ужас, ту боль, которую могут причинить ядерное оружие и ядерные испытания, — подчеркнула руководитель службы организации выставок Президентского центра Жибек Жузенова.

    В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН резолюцией провозгласила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Для Казахстана эта дата стала символом исторической памяти и международного призыва к полному прекращению ядерных испытаний.

    По замыслу авторов, выставка демонстрирует эволюцию Казахстана — от страны, пережившей масштабные последствия ядерных испытаний, до активного участника международного антиядерного движения. Экспозиция также призвана показать, как общественная позиция, гражданская активность и политическая воля способны привести к решениям, имеющим значение далеко за пределами одной страны.

    Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане
    Фото: пресс-служба Президентского центра

    Выставка «Когда полигон замолчал: слово, изменившее историю» будет открыта для посетителей до 14 сентября 2026 года. Вход свободный.

    Ранее сообщалось, какие льготы положены родившимся на территории Семипалатинского полигона.

    Казахстан За безъядерный мир Выставка Олжас Сулейменов Общество
    Азиза Закумбаева
    Азиза Закумбаева
    Автор