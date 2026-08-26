Выставка о закрытии Семипалатинского ядерного полигона открылась в Астане

В Президентском центре проходит выставка «Когда полигон замолчал: слово, изменившее историю», посвященная 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона и 90-летию выдающегося поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, передает корреспондент Kazinform.

В ее основу вошли архивные документы, фотографии, книжные издания и музейные экспонаты из фондов Президентского центра. Всего посетителям представлено более 150 материалов.

Центральная часть экспозиции посвящена истории Семипалатинского испытательного полигона, его созданию и деятельности, последствиям ядерных испытаний, а также возникновению и развитию антиядерного движения «Невада — Семей».

Семипалатинский полигон действовал с 1949 года. За годы его существования здесь было проведено 456 ядерных испытаний. Они нанесли масштабный ущерб окружающей среде и здоровью населения прилегающих территорий.

Фото: пресс-служба Президентского центра

В 1989 году по инициативе Олжаса Сулейменова было создано международное антиядерное движение «Невада — Семей». Оно объединило общественность Казахстана и стало одним из наиболее заметных общественных движений, выступавших против ядерных испытаний.

29 августа 1991 года был подписан исторический указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Фото: пресс-служба Президентского центра

Директор Президентского центра Республики Казахстан Бакытжан Темирболат подчеркнул, что история закрытия полигона является частью более широкого пути страны к укреплению международной безопасности и ядерному разоружению.

— Представленные экспонаты, фотографии и архивные документы отражают трагические последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и путь, который прошел Казахстан — от земли, испытавшей разрушительную силу ядерного оружия, до государства, ставшего признанным сторонником мира и ядерного разоружения, — отметил он.

Фото: пресс-служба Президентского центра

В этом году наша страна отмечает 35-летие своей независимости. И все эти годы Казахстан продемонстрировал всему миру силу открытости в вопросах ядерного нераспространения и разоружения, сделав это одним из краеугольных принципов своей внешней политики.

— Этот пример показывает, что безъядерный мир возможен. Сегодня Казахстан неизменно выступает за укрепление глобальной безопасности, развитие международного сотрудничества, направленного на построение мира без ядерной угрозы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев придерживается последовательного курса на укрепление глобального режима нераспространения, продвигая идею полного отказа от ядерного оружия к 2045 году, — подчеркнул Бакытжан Темирболат.

По его словам, открытие выставки также является возможностью выразить уважение всем, кто внес вклад в становление антиядерного движения, и сохранить память о жертвах Семипалатинского полигона.

— Сохранение этой памяти — наш долг перед прошлым и будущим, — подчеркнул директор Президентского центра.

Фото: пресс-служба Президентского центра

Особое место в экспозиции занимают архивные документы, позволяющие проследить последовательность ключевых исторических событий. Среди них — указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, документы, связанные с деятельностью движения «Невада — Семей», а также материалы выступлений руководства Казахстана на площадке Организации Объединенных Наций.

Отдельное внимание организаторы уделили молодому поколению. Для современной молодежи трагедия Семипалатинска уже становится историческим событием, поэтому важно не только рассказывать о ней, но и помогать осознать ее человеческую цену.

Фото: пресс-служба Президентского центра

— Память должна жить. Это такая веха в истории, такая страница, которую нельзя перелистнуть и забыть. Она должна жить в будущих поколениях для того, чтобы они понимали весь этот ужас, ту боль, которую могут причинить ядерное оружие и ядерные испытания, — подчеркнула руководитель службы организации выставок Президентского центра Жибек Жузенова.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН резолюцией провозгласила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Для Казахстана эта дата стала символом исторической памяти и международного призыва к полному прекращению ядерных испытаний.

По замыслу авторов, выставка демонстрирует эволюцию Казахстана — от страны, пережившей масштабные последствия ядерных испытаний, до активного участника международного антиядерного движения. Экспозиция также призвана показать, как общественная позиция, гражданская активность и политическая воля способны привести к решениям, имеющим значение далеко за пределами одной страны.

Фото: пресс-служба Президентского центра

Выставка «Когда полигон замолчал: слово, изменившее историю» будет открыта для посетителей до 14 сентября 2026 года. Вход свободный.

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