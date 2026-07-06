Какие льготы положены родившимся на территории Семипалатинского полигона

Тысячи жителей Казахстана родились и выросли на территориях, которые десятилетиями подвергались радиационному воздействию из-за испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Для них государство предусмотрело целый ряд льгот — от денежных компенсаций и досрочного выхода на пенсию до бесплатного лечения и санаторно-курортного оздоровления. Однако многие до сих пор не знают, на какую помощь имеют право. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, какие меры социальной поддержки сегодня действуют для пострадавших от последствий ядерных испытаний.

Размер компенсации зависит от того, где и сколько лет жил человек

На Семипалатинском ядерном полигоне почти 40 лет испытывали ядерное оружие. За это время радиационному воздействию подверглись не только территория бывшей Семипалатинской области, но и прилегающие районы Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей. Сегодня эти территории официально признаны зоной экологического бедствия.

Как пояснила исполняющая обязанности заместителя руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения по области Абай Саркыт Шабданова, последствия испытаний ощущаются до сих пор.

— Негативное влияние ядерных испытаний не исчезает со временем. Более того, его последствия передаются следующим поколениям. Именно поэтому государство реализует комплекс мер по лечению, реабилитации, социальной защите граждан и социально-экономическому развитию пострадавших территорий. Согласно статье 12 Закона «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне», пострадавшим выплачивается единовременная денежная компенсация. Кроме того, им выдается специальное удостоверение, а также предусмотрены ежемесячные государственные пособия, — рассказала исполняющая обязанности заместителя руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты населения по области Абай Саркыт Шабданова.

Получить единовременную компенсацию могут граждане, проживавшие в зоне радиационного риска в период с 1949 по 1990 годы. Размер выплаты зависит сразу от двух факторов — степени радиационного загрязнения территории и количества лет проживания.

Гражданам гарантированы следующие выплаты:

в зоне чрезвычайного радиационного риска — 5,23 МРП за каждый год проживания с 1949 по 1965 годы и 1,05 МРП — за каждый год проживания с 1966 по 1990 годы;

в зоне максимального радиационного риска — 2,62 МРП и 1,05 МРП соответственно;

в зоне повышенного радиационного риска — 1,57 МРП и 0,79 МРП;

в зоне минимального радиационного риска — 1,05 МРП и 0,52 МРП;

в зоне с льготным социально-экономическим статусом — 0,26 МРП за каждый год проживания с 1949 по 1990 годы.

Почему многие не могут оформить льготы

В управлении координации занятости и социальных программ области Абай отмечают, что жители пострадавших территорий имеют право не только на единовременную компенсацию. Им также положены дополнительные выплаты к заработной плате, дополнительный оплачиваемый отпуск, медицинские льготы, отдельные социальные выплаты и пенсионные преференции. Однако воспользоваться ими удается не всем.

— Для получения социальных гарантий необходимо оформить специальное удостоверение. Главная сложность заключается в подтверждении проживания или работы в зоне радиационного риска. Люди часто сталкиваются с отсутствием архивных документов, невозможностью подтвердить регистрацию по месту жительства или найти документы о трудовой деятельности за тот период, — сообщили в управлении.

Сегодня оформить удостоверение стало значительно проще. Подать заявление можно через портал электронного правительства, в Центре обслуживания населения или в отделе занятости по месту жительства.

Кроме того, отдельным категориям граждан предусмотрены налоговые льготы.

— Граждане, получившие инвалидность вследствие воздействия ионизирующего излучения, могут воспользоваться льготами по земельному налогу и налогу на имущество. При этом специальных образовательных льгот для детей жителей пострадавших территорий действующее законодательство не предусматривает. Вместе с тем, при поступлении в вузы они могут воспользоваться существующими квотами для социально уязвимых категорий населения, — пояснили в управлении.

Бесплатное лечение и санаторий

Особый порядок предусмотрен и при оказании медицинской помощи. Специализированное обследование жителей, пострадавших от радиационного воздействия, проводится на базе Научно-исследовательского института радиационной медицины и экологии при Медицинском университете Семея.

— Комплексные обследования и медицинская помощь оказываются по месту жительства или работы. При необходимости пациенты могут получить специализированную помощь вне очереди во всех государственных медицинских организациях страны, если у них есть удостоверение пострадавшего и направление от организации первичной медико-санитарной помощи, — отметил руководитель управления здравоохранения области Абай Талгат Молдабеков.

Бесплатные лекарства и медицинские обследования предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования. Кроме того, с 2022 года отдельные категории граждан проходят санаторно-курортное лечение в санатории Карагайлы. За это время на лечение направили уже 170 человек, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных испытаний.

— Граждане, получившие инвалидность вследствие воздействия радиации, имеют право один раз в год бесплатно пройти 14-дневное санаторно-курортное лечение. Кроме того, инвалидам, пострадавшим от Семипалатинского полигона, ко Дню Победы была произведена единовременная выплата в размере 30 МРП, или 129 750 тенге, — сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ области Абай Марат Аленов.

Кто может выйти на пенсию раньше

Для части жителей пострадавших территорий предусмотрен и досрочный выход на пенсию. Кроме того, пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых до 1 января 1998 года и проживающие в наиболее загрязненных зонах, получают ежемесячную доплату. Она составляет:

2,09 МРП — для жителей зоны чрезвычайного радиационного риска;

1,83 МРП — для жителей зоны максимального радиационного риска.

По словам исполняющей обязанности заместителя руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по области Абай Саркыт Шабдановой, к зоне чрезвычайного радиационного риска относятся Сарыжалский сельский округ Абайского района, Долонский сельский округ Бескарагайского района, а также территории населенных пунктов Сарыапан и Иса бывшего Жанасемейского района области Абай.

— К зоне максимального радиационного риска относятся населенные пункты Абайского, Бескарагайского и бывшего Жанасемейского районов области Абай, сельские округа Акбулак, Абыралы, Алгабас, Айнабулак, Караолен и Танат города Семея, а также Акжарский сельский округ Майского района Павлодарской области. Все эти территории имеют официальный статус зоны экологического бедствия, — пояснила Саркыт Шабданова.

Еще одна важная льгота касается пенсионного возраста. Если человек проживал в зоне чрезвычайного или максимального радиационного риска не менее пяти лет в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года, он может выйти на пенсию раньше:

мужчины — в 50 лет;

женщины — в 45 лет.

При этом стаж за работу и военную службу на этих территориях также рассчитывается по льготной схеме: за период с 1949 по 1963 годы — в тройном размере, а с июля 1963-го по январь 1992 года — в полуторном.

Можно ли получить жилье

Отдельных жилищных льгот для людей, пострадавших от последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, законодательство не предусматривает. Однако некоторые преимущества все же есть. О них рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай Данияр Корабаев.

— Специальной программы по обеспечению жильем граждан, проживающих на территориях, пострадавших от Семипалатинского ядерного полигона, нет. Вместе с тем, если человек в порядке очереди получил жилье из государственного жилищного фонда либо проживает в жилье из частного жилищного фонда, которое арендует для него местный исполнительный орган, то в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 статьи 13 Закона «О жилищных отношениях» он имеет право бесплатно приватизировать это жилье. Что касается коммунальных услуг, то специальных льгот по их оплате для жителей пострадавших территорий действующим законодательством не предусмотрено, — пояснил Данияр Корабаев.

Если человек уехал из Семея

Еще один распространенный вопрос — сохраняются ли льготы после переезда. Как пояснили в управлении координации занятости и социальных программ области Абай, ответ — да. Граждане продолжают получать компенсации, дополнительные выплаты к заработной плате и дополнительный оплачиваемый отпуск независимо от места нынешнего проживания. Главное условие — подтвердить, что в установленный законом период они действительно проживали на территории, пострадавшей от ядерных испытаний.

Исключение касается отдельных региональных выплат.

— Например, единовременная выплата в размере 30 МРП ко Дню Победы производилась именно в области Абай. Поэтому подобные праздничные выплаты зависят уже от того региона, где человек проживает в настоящее время, — пояснили в управлении.

Ранее сообщалось, что единый регистр пострадавших от ядерных испытаний предложили создать в Казахстане.