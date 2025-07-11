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    08:45, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе

    В Национальном музее Республики Башкортостан состоялось торжественное открытие международной выставки «Древний Туркестан и наследие Яссауи», подготовленной Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе
    Фото: Минкультуры и информации РК

    В экспозиции представлены уникальные археологические находки и культурные артефакты, связанными с историей древнего Туркестана — ключевого центра на Великом Шелковом пути. Особое внимание уделено жизни и наследию Ходжи Ахмеда Яссауи — выдающегося философа, поэта и суфийского мыслителя XII века, оказавшего глубокое влияние на духовную культуру всего тюркского мира.

    На выставке, организованной в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан представлены редкие предметы из городищ и курганов Туркестанского оазиса, рукописные труды Ходжи Ахмеда Яссауи и его последователей, а также средневековые нумизматические реликвии и керамические изделия, архитектурные элементы, фотоматериалы, отражающие облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, построенного по приказу Эмира Тимура.

    Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Также посетители узнают о влиянии учения Яссауи на мусульман Поволжья и Урала, в том числе на духовного лидера Хусейн-бека — кади XIV века, захороненного в мавзолее на территории современной Башкортостана.

    Выставка продлится до 3 августа 2025 года.

    Теги:
    Культура Башкортостан Минкультуры и информации Туркестан Выставка Видео Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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