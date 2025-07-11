Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе

В экспозиции представлены уникальные археологические находки и культурные артефакты, связанными с историей древнего Туркестана — ключевого центра на Великом Шелковом пути. Особое внимание уделено жизни и наследию Ходжи Ахмеда Яссауи — выдающегося философа, поэта и суфийского мыслителя XII века, оказавшего глубокое влияние на духовную культуру всего тюркского мира.

На выставке, организованной в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан представлены редкие предметы из городищ и курганов Туркестанского оазиса, рукописные труды Ходжи Ахмеда Яссауи и его последователей, а также средневековые нумизматические реликвии и керамические изделия, архитектурные элементы, фотоматериалы, отражающие облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, построенного по приказу Эмира Тимура.

Фото: Минкультуры и информации РК

Также посетители узнают о влиянии учения Яссауи на мусульман Поволжья и Урала, в том числе на духовного лидера Хусейн-бека — кади XIV века, захороненного в мавзолее на территории современной Башкортостана.

Выставка продлится до 3 августа 2025 года.