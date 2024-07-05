Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в эксклюзивном интервью агентству Kazinform поделился своими мыслями о том, как он оценивает председательство Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества, борьбу с «тремя силами зла» и региональную безопасность в контексте ШОС.

— Индия является одним из самых влиятельных членов ШОС. Как страна оценивает председательство Казахстана в организации в этом году? Какие из заявленных приоритетов, по Вашему мнению, были наиболее эффективно реализованы во время казахстанского председательства?

— ШОС является важной организацией для Индии. У нас со странами региона многовековые отношения, особенно в культурных и гуманитарных связях. В своей речи на саммите в Нью-Дели в прошлом году наш премьер-министр сказал, что мы видим этот регион не просто как расширенное соседство, а как расширенную семью. Моя страна поддерживает отличные отношения с Казахстаном как в двустороннем, так и в многостороннем формате. С момента основания ШОС в 2001 году Казахстан председательствовал четыре раза.

Вы, возможно, помните, что Казахстан принял председательство в ШОС от Индии после саммита в Нью-Дели в июле 2023 года. Одной из задач при принятии председательства в ШОС, или любой другой организации, является продолжение и развитие импульса, созданного предыдущим председательством. Увеличение ценности уже достигнутого консенсуса — это путь вперед в мультилатерализм. В этом смысле я поздравляю Казахстан с развитием импульса, достигнутого во время председательства Индии в различных областях.

Нет сомнений в том, что главной проблемой, с которой сталкивается мир сегодня, является терроризм. Он стал угрозой региональному и глобальному миру и требует от нас срочных действий. В этом аспекте я рад, что Казахстан во время своего председательства согласовал обновленную программу по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая была принята на саммите в Астане.

Индия также остается глубоко приверженной борьбе с изменением климата, и окружающая среда является для нас приоритетом. Мы приветствуем концепции, связанные с окружающей средой, в рамках ШОС. Вы, возможно, знаете об инициативе Индии — «Lifestyle for Environment» (LiFE — Образ жизни ради окружающей среды), которую объявил премьер-министр Нарендра Моди в Глазго на полях COP26. Это глобальная инициатива, призывающая людей к устойчивому образу жизни.

Во время председательства Казахстан особенно был сосредоточен и добился успехов в области окружающей среды. В частности, после нескольких лет переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между ШОС и ЮНЕП. Я надеюсь, что реализация меморандума принесет плоды.

Казахстан также предпринял инициативы по укреплению рамочных документов ШОС. Казахстан завершил работу над документами по модернизации организации, чтобы соответствовать меняющимся реалиям. Мы ценим усилия казахстанской стороны в этом направлении.

В целом я высоко оцениваю отличную работу казахстанской стороны за год их председательства и их усилия по дальнейшему укреплению профиля организации.

— Одной из ключевых приоритетных областей в этом году в организации была безопасность. На саммите в Астане приняты две значимые программы: обновленная Программа по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также Антинаркотическая стратегия ШОС. Каково Ваше мнение о важности и потенциальном влиянии этих документов?

Борьба с тремя силами зла — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом — является приоритетом в ШОС. На саммите в Нью-Дели в прошлом году было принято одно из двух совместных заявлений о «Противодействии радикализации, ведущей к терроризму, сепаратизму и экстремизму». Заявление включало различные элементы радикализации, включая идеологию, медиакомпанию, а также радикальный и террористический контент в интернете.

Казахстан во время своего председательства сохранил дух этого совместного заявления. Обновленная программа по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом является критической и своевременной. Но я хочу подчеркнуть, что более важно — это фактическое выполнение программы, которую мы успешно разработали, включающей недвусмысленное обязательство всех государств-членов избавляться от всех форм и проявлений терроризма в регионе, включая трансграничный терроризм.

Наркоторговля — еще одна проблема, которую нам необходимо решать вместе, и она очень тесно связана с двумя другими проблемами в регионе — терроризмом и ситуацией в Афганистане. Есть консенсус по созданию Центра по борьбе с наркотиками в Душанбе. Это приветствуется и необходимо. Центр по борьбе с наркотиками вместе с предлагаемым Универсальным центром (Universal Centre) станет эффективным оружием в борьбе с наркоторговлей.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Во время саммита ШОС также обсуждалась ситуация в Афганистане. Как бы Вы описали текущие условия в Афганистане и какие действия, по Вашему мнению, необходимы для предотвращения гуманитарного кризиса и обеспечения долгосрочной стабильности в стране?

— В Индии у нас исторические отношения с народом Афганистана. Эти связи между людьми на самом деле являются основой наших отношений. Я думаю, что некоторые из поднятых вами вопросов очень актуальны. И мы стараемся решать их не только сейчас, но и на протяжении многих лет: через развитие, гуманитарную помощь, наращивание потенциала и такие мероприятия, как спорт, потому что это оказывает мотивирующее влияние на людей. Мы продолжаем поставлять лекарства в больницы Афганистана. Есть проблема с продовольствием. Мы поставляем пшеницу многим людям. Были нашествия саранчи, и мы поставляем им пестициды. Мы помогаем, поддерживаем и вносим вклад. Повестка дня — это отношения между людьми. Мы должны оставаться тем компасом, по которому будем двигаться вперед.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул принцип неделимости евразийской безопасности. Что Вы думаете о подходе Казахстана к сотрудничеству в рамках ШОС? Как Вы считаете, какие инициативы по улучшению деятельности объединения стран, предложенные Казахстаном, наиболее значимы?

— Мы признаем, что ШОС играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе, и считаем, что ШОС как организация должна иметь возможность в полной мере реализовать свой потенциал. На самом деле, приоритеты Индии на председательство в прошлом году были сосредоточены на теме «Towards a SECURE SCO» («На пути к безопасной ШОС»), где SECURE — это аббревиатура, которая обозначает безопасность, экономическое сотрудничество, взаимосвязанность, единство, уважение суверенитета и территориальной целостности и окружающую среду.

Когда мы говорим о региональной безопасности в контексте ШОС, самыми важными вопросами являются терроризм, включая трансграничный терроризм. Сегодня, после десятилетий принятия мер против терроризма на глобальных форумах, включая Совет Безопасности ООН, терроризм по-прежнему остается угрозой для региона. Признанные ООН террористические группировки все еще действуют в регионе.

Борьба с терроризмом требует комплексного подхода — необходимо идентифицировать и наказать не только тех, кто совершает теракты, но и тех, кто поддерживает, финансирует и спонсирует терроризм. Я твердо верю, что ШОС через Региональную антитеррористическую структуру (РАТС) имеет все основания для предложения мер против терроризма в регионе. Мы готовы укрепить механизмы ШОС в этом направлении. Надеюсь, что предложенный Универсальный центр, который будет создан в рамках РАТС в Ташкенте, вместе с другими специализированными центрами при Универсальном центре, станет ведущей антитеррористической структурой в регионе.

Я также считаю, что любая инициатива или парадигма, связанная с безопасностью, должна формулироваться с учетом территориальной целостности и суверенитета всех вовлеченных стран. Нам также необходимо строить консенсус с самого начала, с самого зарождения идеи или концепции, а не только на этапе переговоров по документам, в которых идеи и инициативы упоминаются без особых объяснений.

Что касается последней части Вашего вопроса, процесс модернизации ШОС активно обсуждался во время председательства Казахстана, и я ценю Казахстан за смелое начало этого сложного переговорного процесса. Вы, возможно, знаете, что Индия долгое время была сторонником реформ Совета Безопасности ООН и выступала за это на каждом глобальном форуме. Мы твердо верим, что модернизация и реформы являются частью роста любой организации. Поэтому мы продолжим поддерживать все меры по улучшению деятельности ШОС, особенно пункт, касающийся статуса английского языка в ШОС.

— Как Индия оценивает усилия ШОС по расширению сотрудничества в евразийском регионе? Как Вы оцениваете потенциал Казахстана для объединения стран на площадке саммита ШОС в Астане?

— За последние несколько лет ШОС шла по пути активного расширения, в ходе которого к семье ШОС присоединилось почти десять стран. В число партнеров ШОС теперь входят и страны Ближнего Востока.

По мере расширения мы должны учитывать тот факт, что построение консенсуса должно быть все более внимательным к чувствительности каждой стороны, принимая во внимание приоритеты каждой стороны и с конечной целью добавления ценности к существующим структурам сотрудничества в ШОС.

Индия твердо верит в центральную роль интересов государств Центральной Азии в ШОС. Поэтому Казахстан, крупнейший среди стран Центральной Азии, обладает большим потенциалом, а также ответственностью по объединению семьи ШОС.

Для Индии Казахстан занимает особое место в ШОС, так как мы официально присоединились к ШОС в 2017 году на саммите в Астане. За последние 7 лет мы прошли полный цикл в плане председательства в ШОС, и за эти 7 лет ШОС расширилась, и Индия провела два саммита — Совет глав правительств и Совет глав государств. Индия высоко ценит свои двусторонние отношения с Казахстаном. В таком же духе я ценю Казахстан за объединение всех партнеров на саммите в этот раз, включая несколько международных организаций.

— Какие шаги будут предприняты для содействия и поощрения работы индийских компаний в Казахстане?

— Казахстану нужно дать индийским компаниям более четкий сигнал о том, что он открыт для бизнеса, поскольку бизнес очень конкурентный. Если вы хотите привлечь компании в качестве инвесторов, нужно приложить усилия. Индийские компании присутствуют здесь уже много лет, но мы хотим сделать больше. Я бы хотел видеть совместные усилия правительства Индии, правительства Казахстана и наших министерств иностранных дел для поиска способов привлечения более серьезных инвестиций.

— В рамках председательства Казахстана 2024 год был объявлен Годом экологии в ШОС, какие инициативы предлагает Индия для укрепления сотрудничества в области окружающей среды?

Сегодня мы очень активны в области климатических действий. Если посмотреть на возобновляемые источники энергии, крупнейшие мощности возобновляемой энергии поступают из Индии. Например, у нас в Индии есть очень крупная программа, согласно которой каждый дом устанавливает солнечные батареи на крыше. У нас есть много опыта, которым мы можем поделиться с другими странами. Например, использование зерновых культур и воды. У нас всех общие проблемы. Мы верим, что есть области для сотрудничества в сфере экологии. Окружающая среда, равенство и устойчивость — ключевые направления для движения вперед.

Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.