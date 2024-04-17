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    16:24, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Высокие показатели импорта китайских автомобилей объяснил эксперт

    авто Китай
    Фото: ixbt.com

    По итогам 2023 года в Казахстане продано около 50 тысяч новых автомобилей китайских брендов, это четверть отечественного рынка страны. Эксперт прокомментировал высокие показатели импорта китайских автомобилей в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что в январе-феврале 2024 года в Казахстан импортировано  20 тысяч машин, из них свыше 10,2 тысячи автомобилей из КНР. Причем половина из них – китайского производства.

    По словам директора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артура Мискаряна, в подобных статистических данных обычно учитываются новые, подержанные автомобили, а также машинокомплекты (автомобили-конструкторы, которых завозят в страну по частям, а собирают в Казахстане).

    - Но если в целом говорить о том, какова доля китайских брендов на нашем рынке, то по итогам прошлого года совокупности все китайские бренды реализовали около 50 тысяч автомобилей в нашей стране. То есть это примерно 25% от рынка, – заявил Артур Мискарян на выставке Automechanika Astana.

    Он отметил, что казахстанский рынок очень интересен зарубежным производителям транспортных средств и автокомпонентов. Во-первых, из-за растущего внутреннего рынка. Во-вторых, из-за выгодного географического положения и возможности создания в Казахстане площадки для поставки продукции в соседние страны.

    Теги:
    Автопромышленность Мнение Китай Мнения Экономика Авто
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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