Каждое второе импортированное авто в Казахстане - китайское

В Казахстане продолжается рост импорта китайских легковых автомобилей. В январе-феврале 2024 года было ввезено из Китая 10,1 тысячи автомобилей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года, что составляет увеличение на 4,8 тысячи единиц. Такие данные предоставляет БНС АСПиР РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Data Hub.

Общее количество импортированных за два месяца легковушек составило 20 тысяч единиц. Таким образом, каждое второе авто, доставленное в страну из-за рубежа, произведено в Китае.

Даже объединив усилия, три крупнейших поставщика не смогли конкурировать с Китаем. Их доля составила 42%:

США – 19% (3,7 тысячи единиц);

Япония – 15% (3 тысячи единиц);

Корея – 8% (1,6 тысячи единиц).

Примечательно, что в денежном выражении прирост импорта автомобилей из Китая не так велик, как в количественном. За январь-февраль было потрачено $129,5 миллионов, что на 43% больше, или на $39 миллионов. Такая динамика может свидетельствовать о повышении ценовой доступности уже по себе недорогих китайских автомобилей.