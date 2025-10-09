Высокая пожарная опасность и заморозки ожидаются 9 октября в Казахстане

На юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере-западе Акмолинской области ожидается туман.

Ночью на севере, юге Алматинской области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.