Высокая пожарная опасность и туман: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, западе области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днем Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, в центре области временами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью на западе, в центре области, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на западе, востоке области сильный дождь, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. 11 апреля на севере, юге области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, в центре области сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре Кызылординской области ожидается туман. Днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидаются временами дождь, гроза. На западе, юге области ожидается туман. На севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Улытау ожидается туман.