Высокая активность казахстанцев наблюдается на участке референдума в Москве
Граждане Казахстана, проживающие в Москве, приходят на участок № 429, расположенный в Посольстве РК, чтобы проголосовать на референдуме по проекту новой Конституции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в РФ.
Всего для проведения голосования в России открыто пять участков — в Москве, а также в зданиях Генеральных консульств РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
На участке в Москве наблюдается высокая активность избирателей. Несмотря на выходной день, по состоянию на 14:00 по местному времени явка составила более 50%.
Среди проголосовавших — Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Представитель Миссии наблюдателей СНГ, заместитель директора департамента Исполкома СНГ Алексей Третьяков отметил, что международное общественное наблюдение является важным инструментом, обеспечивающим доверие граждан к электоральным процессам. По его словам, между сторонами налажено тесное взаимодействие в этой сфере и в Астане был развернут штаб, откуда наблюдение началось на ранних стадиях.
— Отмечаем высокий уровень подготовки к референдуму здесь, в Москве, в Посольстве. Обеспечено оповещение граждан, составление списков, подготовка помещений, подготовка членов избирательной комиссии. Следует отметить, что председатель комиссии, секретарь комиссии, все члены комиссии — высокоподготовленные профессионалы, — отметил он.
Ранее мы писали о том, что молодежь Казахстана активно голосует на референдуме в Азербайджане.