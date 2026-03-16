    18:45, 15 Март 2026 | GMT +5

    Высокая активность казахстанцев наблюдается на участке референдума в Москве

    Граждане Казахстана, проживающие в Москве, приходят на участок № 429, расположенный в Посольстве РК, чтобы проголосовать на референдуме по проекту новой Конституции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в РФ.

    Фото: Посольство РК в РФ

    Всего для проведения голосования в России открыто пять участков — в Москве, а также в зданиях Генеральных консульств РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

    На участке в Москве наблюдается высокая активность избирателей. Несмотря на выходной день, по состоянию на 14:00 по местному времени явка составила более 50%.

    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    Среди проголосовавших — Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

    Фото: Посольство РК в РФ

    Представитель Миссии наблюдателей СНГ, заместитель директора департамента Исполкома СНГ Алексей Третьяков отметил, что международное общественное наблюдение является важным инструментом, обеспечивающим доверие граждан к электоральным процессам. По его словам, между сторонами налажено тесное взаимодействие в этой сфере и в Астане был развернут штаб, откуда наблюдение началось на ранних стадиях.

    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    — Отмечаем высокий уровень подготовки к референдуму здесь, в Москве, в Посольстве. Обеспечено оповещение граждан, составление списков, подготовка помещений, подготовка членов избирательной комиссии. Следует отметить, что председатель комиссии, секретарь комиссии, все члены комиссии — высокоподготовленные профессионалы, — отметил он.

    Ранее мы писали о том, что молодежь Казахстана активно голосует на референдуме в Азербайджане

    Бекбау Тайманов
