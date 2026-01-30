Высказано много прогрессивных, инновационных поправок в Конституцию - Президент РК

— В прошлогоднем Послании мною были представлены ключевые направления дальнейшей политической модернизации нашей страны. Эти инициативы получили широкую поддержку в обществе и стали предметом всенародного обсуждения. Уже полгода в Казахстане идет масштабная дискуссия о конституционной реформе. Партии, депутаты, эксперты, юристы, общественные активисты подготовили и направили сотни предложений и поправок, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Предложения, по словам Президента, касаются широкого круга вопросов, от трансформации институциональных основ государства до редакционных уточнений текста действующей Конституции.

— Учитывая такую заинтересованную реакцию граждан, мною на недавнем заседании Национального курултая в Кызылорде были высказаны новые инициативы, нацеленные на повышение эффективности, сбалансированности, устойчивости всей системы государственного управления. Эта работа имеет критически важное значение в условиях глобальной неопределенности и начавшегося противоречивого процесса переформатирования мира, — сообщил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что для систематизации и обобщения поступивших предложений была создана Конституционная комиссия. В ее состав вошли представители всех регионов и категорий граждан, народные избранники, руководители центральных исполнительных органов, ученые-правоведы, лингвисты, молодежные активисты.

— Таким образом, можно уверенно констатировать, что состав этой Комиссии по своему охвату, профессионализму и гражданской ответственности является беспрецедентным для нашей страны. Деятельность Комиссии вдохнула серьезный импульс в общественно-политическую жизнь страны, активизировала эту жизнь. Члены Комиссии проводят большую полезную работу, предметно, обстоятельно обсуждая все детали предстоящей конституционной реформы, — отметил Глава государства.

Президент также заявил, что внимательно следит за ходом заседаний комиссии, которые в прямом эфире транслировались в социальных сетях и широко освещались в СМИ, и отметил, что было высказано много прогрессивных, инновационных по своей сути поправок в Конституцию.