Вишневые сады разводят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С 2015 года аграрии Жамбылской области активно занимаются разведением интенсивных садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Технология интенсивного сада позволяет через 3-4 года после закладки получить богатый урожай. При средней урожайности традиционного сада 5-10 тонн фруктов с гектара интенсивный сад дает до 70 тонн. Низкорослость деревьев позволяет облегчить уборку урожая, защиту от вредителей, создать более высокую плотность посадки, применять инновационные технологии орошения.

Всего второй год плодоносит вишневый сад в Рыскуловском районе, рассказали в региональной службе коммуникаций Жамбылской области. В этом году планируется собрать 200 тонн ягод с площади сада в 100 гектаров.

Проект, стартовавший в 2017 году, принадлежит ТОО «ARNO AGRO». На сегодняшний день здесь высажено 166 тысяч вишневых деревьев. Благодаря водосберегающей технологии и правильному уходу, деревья хорошо идут в рост и приносят богатый урожай.

Хозяйство, которое возглавляет Самат Махамбетжанов, сегодня занято сбором продукции. В сборе вишни здесь задействовано более двухсот человек.

«Саженцы вишни быстро адаптируются к погодным условиям и достаточно выносливы. Особого ухода не требуют. В этом году урожай удался на славу. Собранная вишня сразу реализуется. У хозяек ягода пользуется большим спросом, ее берут на компоты и варенье», - говорит предприниматель.

В 2020 году хозяйство получило 50 тонн урожая, в этом году планирует собрать в четыре раза больше вишневой продукции.

На сегодняшний день площадь плодовых садов в Жамбылской области составляет 1 145 гектаров.

Закладывать фруктовые сады по передовым технологиям в Жамбылской области начали в 2015 году на 143 гектарах в крестьянских хозяйствах Жамбылского, Меркенского и Байзакского районов. В 2016 году появились новые интенсивные яблоневые сады в Кордайском, Меркенском и Жамбылском районах.

По оценке специалистов, только три казахстанские области - Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская - в состоянии полностью удовлетворить потребности жителей республики во фруктах, а также экспортировать плодово-ягодную продукцию.



