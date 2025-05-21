Вышки без согласия: в Казахстане упростят установку сотовой связи
В Казахстане операторам связи разрешат устанавливать вышки сотовой связи без согласия жильцов. Госорганы считают это необходимым шагом для улучшения телекоммуникационной сферы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Казахстане кардинально решили вопрос с боязнью сотовых вышек. Если раньше установка базовых станций сотовой связи на крышах многоэтажных домов осложнялась согласованием с жителями, то новые законодательные инициативы предлагают не оглядываться на их мнение. Подробно ознакомится с проектом закона можно на портале «Открытые НПА».
– Собственникам объектов кондоминиума здания, сооружения, квартир и нежилых помещений либо их доверенным лицам запрещается отказывать в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума здания, сооружения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, – следует из документа.
Также отмечается, что собственники объектов кондоминиума, зданий, сооружений, квартир и нежилых помещений либо их доверенные лица обязаны на равных условиях предоставлять площади операторам связи для размещения телекоммуникационного оборудования в целях предоставления качественных услуг связи.
- Для установки телекоммуникационного оборудования операторы связи обращаются к собственникам объектов кондоминиума здания, сооружения, квартир и нежилых помещений либо к их доверенному лицу (к председателю объединения собственников имущества или к участнику простого товарищества, осуществляющему руководство совместной деятельностью, или председателю правления кооператива собственников помещений, квартир, в зависимости от формы управления объектом кондоминиума), которые в течение пятнадцати рабочих дней направляют ответ с условиями для размещения телекоммуникационного оборудования и последующего заключения договора на безвозмездной основе, - следует из документа.
Разработчики законопроекта считают это необходимым шагом для улучшения интернета и сотовой связи в стране.
Ознакомиться с проектом закона и оставить комментарии можно до 5 июня.
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