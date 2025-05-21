В Казахстане ужесточат контроль за интернет-трафиком
Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует внести изменения в регулирование телекоммуникационной сферы, земельного законодательства и защиту персональных данных, передает корреспондент агентства Kazinform.
Новые нормы направлены на развитие инфраструктуры связи, но также ужесточают контроль за интернет-трафиком и обязывают операторов предустанавливать определенное ПО на устройства.
Ключевые изменения:
1.Размещение оборудования связи
- Операторы смогут устанавливать антенны и опоры для сотовой связи без согласия собственников зданий, если есть санитарно-эпидемиологическое заключение.
- Запрещено отказывать операторам в размещении оборудования на зданиях, включая объекты кондоминиума.
- Телекоммуникационное оборудование остается собственностью операторов, а земля под ним – за владельцем участка.
2.Упрощение строительства объектов связи
- Строительство антенно-мачтовых сооружений и опор высотой до 30 метров не требует разрешения.
- Разрешено размещать объекты связи на землях любого назначения при наличии договора аренды.
3.Контроль интернет-трафика
- Запрещен обмен интернет-трафиком между операторами через зарубежные сети.
- Весь трафик должен проходить через точки обмена на территории Казахстана.
- Вводится понятие «точки пропуска интернет-трафика», которыми управляет государственная техническая служба.
4.Обязательное предустановленное ПО
- Производители и продавцы устройств обязаны предустанавливать программы из утвержденного перечня.
- Нарушителям грозят штрафы.
5.Персональные данные и безопасность
- Операторы обязаны хранить служебную информацию (данные абонентов) только в Казахстане.
- Центры обработки данных (ЦОД) должны соответствовать новым требованиям по локализации и защите информации.
6.Создание Фонда развития телекоммуникаций
- Операторы связи будут делать взносы в фонд для улучшения качества услуг и защиты прав пользователей.
Когда вступают в силу изменения?
Большинство норм начнут действовать через 10 дней после официальной публикации закона. Отдельные положения (включая регулирование интернет-трафика и предустановку ПО) – через 60 дней. Проект закона находится на стадии общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 5 июня текущего года.
Ранее стало известно, что незаконно ввезенные смартфоны в Казахстан будут находиться под строгим контролем.