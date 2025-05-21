В Казахстане ужесточат контроль за интернет-трафиком

Новые нормы направлены на развитие инфраструктуры связи, но также ужесточают контроль за интернет-трафиком и обязывают операторов предустанавливать определенное ПО на устройства.

Ключевые изменения:

1.Размещение оборудования связи

Операторы смогут устанавливать антенны и опоры для сотовой связи без согласия собственников зданий, если есть санитарно-эпидемиологическое заключение.

Запрещено отказывать операторам в размещении оборудования на зданиях, включая объекты кондоминиума.

Телекоммуникационное оборудование остается собственностью операторов, а земля под ним – за владельцем участка.

2.Упрощение строительства объектов связи

Строительство антенно-мачтовых сооружений и опор высотой до 30 метров не требует разрешения.

Разрешено размещать объекты связи на землях любого назначения при наличии договора аренды.

3.Контроль интернет-трафика

Запрещен обмен интернет-трафиком между операторами через зарубежные сети.

Весь трафик должен проходить через точки обмена на территории Казахстана.

Вводится понятие «точки пропуска интернет-трафика», которыми управляет государственная техническая служба.

4.Обязательное предустановленное ПО

Производители и продавцы устройств обязаны предустанавливать программы из утвержденного перечня.

Нарушителям грозят штрафы.

5.Персональные данные и безопасность

Операторы обязаны хранить служебную информацию (данные абонентов) только в Казахстане.

Центры обработки данных (ЦОД) должны соответствовать новым требованиям по локализации и защите информации.

6.Создание Фонда развития телекоммуникаций

Операторы связи будут делать взносы в фонд для улучшения качества услуг и защиты прав пользователей.

Когда вступают в силу изменения?

Большинство норм начнут действовать через 10 дней после официальной публикации закона. Отдельные положения (включая регулирование интернет-трафика и предустановку ПО) – через 60 дней. Проект закона находится на стадии общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 5 июня текущего года.

Ранее стало известно, что незаконно ввезенные смартфоны в Казахстан будут находиться под строгим контролем.