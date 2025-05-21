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    13:30, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане ужесточат контроль за интернет-трафиком

    Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует внести изменения в регулирование телекоммуникационной сферы, земельного законодательства и защиту персональных данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    интернет
    Фото: freepik

    Новые нормы направлены на развитие инфраструктуры связи, но также ужесточают контроль за интернет-трафиком и обязывают операторов предустанавливать определенное ПО на устройства.

    Ключевые изменения:

    1.Размещение оборудования связи

    • Операторы смогут устанавливать антенны и опоры для сотовой связи без согласия собственников зданий, если есть санитарно-эпидемиологическое заключение.
    • Запрещено отказывать операторам в размещении оборудования на зданиях, включая объекты кондоминиума.
    • Телекоммуникационное оборудование остается собственностью операторов, а земля под ним – за владельцем участка.

    2.Упрощение строительства объектов связи

    • Строительство антенно-мачтовых сооружений и опор высотой до 30 метров не требует разрешения.
    • Разрешено размещать объекты связи на землях любого назначения при наличии договора аренды.

    3.Контроль интернет-трафика

    • Запрещен обмен интернет-трафиком между операторами через зарубежные сети.
    • Весь трафик должен проходить через точки обмена на территории Казахстана.
    • Вводится понятие «точки пропуска интернет-трафика», которыми управляет государственная техническая служба.

    4.Обязательное предустановленное ПО

    • Производители и продавцы устройств обязаны предустанавливать программы из утвержденного перечня.
    • Нарушителям грозят штрафы.

    5.Персональные данные и безопасность

    • Операторы обязаны хранить служебную информацию (данные абонентов) только в Казахстане.
    • Центры обработки данных (ЦОД) должны соответствовать новым требованиям по локализации и защите информации.

    6.Создание Фонда развития телекоммуникаций

    • Операторы связи будут делать взносы в фонд для улучшения качества услуг и защиты прав пользователей.

    Когда вступают в силу изменения?

    Большинство норм начнут действовать через 10 дней после официальной публикации закона. Отдельные положения (включая регулирование интернет-трафика и предустановку ПО) – через 60 дней. Проект закона находится на стадии общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 5 июня текущего года.

    Ранее стало известно, что незаконно ввезенные смартфоны в Казахстан будут находиться под строгим контролем.

    Теги:
    МЦРИАП Интернет Связь, ТВ, IT
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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