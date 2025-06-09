Вышки без согласия: кто и почему хочет отобрать крыши у жильцов многоэтажек

Что предлагает Минцифры

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных» – это не просто техническая правка. Это, по мнению разработчиков, попытка решить давнюю проблему: операторы связи не могут установить оборудование на крышах домов без получения письменного согласия собственников жилья. А это согласие часто получить невозможно – кто-то против вышек, потому что начитался в Интернете о якобы вреде здоровью, другие снимают квартиры, а хозяева, имеющие право решать вопрос не откликаются, третьи попросту недоступны.

В Минцифре подумали, да и решили разрубить этот «гордиев узел» проблем радикально. В ведомстве предлагают упростить процесс установки вышек: для этого достаточно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. В этом случае планируется разрешить операторам размещать базовые станции на крышах многоэтажек без одобрения жильцов.

На наш запрос в министерстве объясняли такой подход тем, что требуется «ускоренное исключение «белых пятен» в районах с плохим качеством связи или с отсутствием доступа к сети Интернет».

– В рамках действующего законодательства РК предоставление доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов – проблема, которую решить не удается много лет. Причины связаны с ограничением данных прав управляющими компаниями либо со стороны жителей, – пояснили свою позицию в ведомстве.

Коллаж: Kazinform

Кроме того, в министерстве апеллировали к Конституции, поскольку намерены обеспечить круглосуточной связью с экстренными службами (медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и другими) и устранить цифровое неравенство между регионами, обеспечим равный доступ граждан к современным цифровым услугам.

– Упрощение размещения телекоммуникационного оборудования на объектах жилищной и социальной инфраструктуры может существенно повысить плотность покрытия и качество связи, – ответили в Минцифре.

Права собственников

Но такой подход в стиле «лес рубят, щепки летят» вызывает как минимум вопросы. Во-первых, когда речь идет о крышах многоэтажных домов, протекающих от дождей, эту проблему жильцы решают самостоятельно. Получается, увы, не всегда. Люди часто обращаются в жилищные инспекции акиматов с просьбой – помогите! Что им отвечают? Это ваша частная собственность и вы сами должны решать вопросы с содержанием общего домового имущества.

И что же получается, когда речь идет о ремонте крыши – это частная собственность, а когда нужно разместить на этой крыше чужие вышки – про частную собственность можно забыть?

– Это вызывает недоумение. В пояснительной записке прямо указано, что проект не затронет конституционные нормы и не повлечет социальных последствий. Но как юрист я считаю это ошибкой. Здесь фактически лоббируются интересы операторов связи, поскольку предлагается использовать жилые дома как бесплатные платформы для размещения оборудования. Это прямое вмешательство в право собственности, – говорит кандидат юридических наук, профессор КУАМ, эксперт в области жилищных отношений Сайкен Айсин.

Фото: из личного архива Сайкена Айсина

Вопрос, конечно сложный. С одной стороны, Казахстан активно продвигает цифровизацию, миллионы людей до сих пор сталкиваются с плохим Интернетом и перебоями связи. Особенно в новых ЖК, где административные барьеры тормозят подключение.

С другой – нужно обязательно решать его в рамках правового поля. Ведь неприкосновенность частной собственности, к каковой относится и кондоминиум, это конституционное право граждан.

Противники инициативы уже называют ее угрозой частной собственности. Мол, если сегодня можно поставить на крыше вышку без согласия, то завтра на вашем балконе могут установить солнечные батареи для ее питания. Ведь откуда-то она должна брать электроэнергию? Это к вопросу о предлагаемой безвозмездной аренде. В законопроекте этот момент звучит следующим образом. В статье 38-1, п. 2 говорится о том, что на обращение операторов связи к собственникам объектов кондоминиума они обязаны ответить в течение пятнадцати рабочих дней, направляя «ответ с условиями для размещения телекоммуникационного оборудования и последующего заключения договора на безвозмездной основе».

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Юристы напоминают: право собственности гарантировано Конституцией, и любые действия, ограничивающие это право, должны быть пропорциональны и обоснованы публичным интересом. Ключевой вопрос: является ли устойчивый сигнал 4G (или 5G) таким интересом?

– Это не новая проблема – ей уже как минимум 3–4 года. Разработчик делал не одну попытку пролоббировать эти нормы. Сейчас – лишь очередная попытка провести через законопроект то, что ранее не получалось, – подчеркнул С.Айсин.

Что нарушается?

Юристы и эксперты видят сразу несколько правовых коллизий:

Поправки противоречат Гражданскому кодексу, который регулирует обязательность согласия сторон при размещении имущества.

Нарушается Конституция, гарантирующая неприкосновенность частной собственности.

Изменения вносятся в закон о жилищных отношениях, но при этом создают неравенство сторон: жителям нельзя будет отказаться от размещения вышек.

– Раньше требовалось согласие. Сейчас хотят это согласие просто отменить. Жители просто лишаются голоса. Это крайне опасный прецедент, – подчеркивает С.Айсин.

Что ответил Минюст

Минюст в своем ответе касательно размещения законопроектов на Портале «Открытые НПА» и процедуры их согласования с государственными органами, проинформировал о том, что эти вопросы регулирует Закон «О правовых актах». В статье 17-1 говорится следующее: «Проекты законов вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях внесения изменений и (или) дополнений в законы) до направления на согласование в заинтересованные государственные органы размещаются для публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых актов».

– Срок публичного обсуждения законопроекта не может быть менее 15 рабочих дней. Граждане и организации свободно могут принять участие в публичном обсуждении законопроекта и выразить свое мнение, – отмечается в ответе министерства.

Минюст также сообщил, что после завершения срока публичного обсуждения на Портале автоматически формируется отчет о его завершении, который является обязательным приложением к законопроекту. И только после этого он направляется в госорганы на согласование.

Далее законопроект вносится в Аппарат Правительства, рассматривается на заседании Кабмина и только после этого постановлением вносится в Мажилис Парламента для его дальнейшего рассмотрения.

Что касается, обсуждаемого законопроекта в ответе сказано, что он поступил в Министерство юстиции 24 апреля этого года, однако, в связи с отсутствием полного пакета документов возвращен разработчику.

– В случае поступления в Министерство юстиции доработанного законопроекта с вложением полного пакета документов, по нему будет проведена юридическая экспертиза, в том числе на предмет соответствия требованиям Конституции и Гражданского кодекса, –подчеркнули в Минюсте.

Юрист Сайкен Айсин говорит, что надежда есть именно на Минюст.

– Там еще могут наложить вето, поскольку проект вступает в прямое противоречие с фундаментальными нормами частного права. Но если этого не произойдет – путь остается только один: обращение в Конституционный суд. Это должен быть коллективный иск. Потому что иначе мы рискуем получить прецедент, когда частную собственность можно использовать без согласия владельца. Сегодня – момент истины. Пока проект не прошел правовую экспертизу и не поступил в Мажилис, его можно остановить. Поэтому важно, чтобы юристы, НПО и жильцы проявили активность, – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируется ужесточить контроль за интернет-трафиком.