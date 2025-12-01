РУ
    Вышел в свет документально-исторический роман «Бату хан»

    На международной книжной ярмарке тюркских стран, прошедшей недавно в Туркестане, состоялась презентация документально-исторического романа известного писателя Уларбека Далейулы «Бату хан», передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Бату хан туралы тарихи роман жазылып жатыр
    Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы\Kazinform

    По словам автора, в его новом произведении художественным языком описаны молодые годы Бату хана, который правил Великим Улусом после хана Жошы, когда он получил благословение от кагана Шынгыса, и его первые походы.

    Периоды походов на шуршутов, знаменитых походов на Запад и подчинения обширных территорий вплоть до Центральной Европы описаны на документальной основе. 

    — Не было возможности вместить в один том все масштабные события от момента, когда Бату занял отцовский трон, до конца его жизни. Поэтому основой этой книги стал период после сражения у Шайо до возвращения на Волгу. В романе описываются становление системы государственного управления, основанной на степном праве, формирование культуры и цивилизации Улуса, подвиги принцев и полководцев, военных дружин, — сказал У. Далейулы.

    По его словам, серия исторических романов будет продолжена в этом же ключе.

    — Я планировал написать серию исторических романов о прославленных ханах Золотой Орды, которую основал хан Жошы и расширил хан Бату. Сейчас я продвигаюсь в осуществлении этой моей мечты, — сказал автор. 

    На международную книжную выставку-ярмарку тюркских народов представили свои книги и образовательные проекты около 50 издательств, научных центров и полиграфических компаний из Турции, Узбекистана, Монголии, Азербайджана, Кыргызстана, России и Казахстана.

    Ранее сообщалось о скором выходе романа «Бату хан».

