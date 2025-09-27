Выселение медиков из «Дома врачей» в Петропавловске — ответ акимата

Для специалистов, собиравшихся приватизировать жилье, это стало неожиданностью. Недавно суд удовлетворил иск управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, теперь врачи должны освободить свои квартиры.

По информации управления, «Дом врачей» является временным жильем, то есть, квартиры в нем предоставляются лишь в качестве социальной поддержки. Но некоторые медицинские работники проживают в них более десяти лет.

— В связи с завершением срока договора о временном пользовании жильем, врачам были вручены предписания об освобождении квартир. Но жильцы отказались добровольно переселяться. В связи с этим, управление, учитывая необходимость предоставления квартир молодым специалистам и вновь прибывшим в область врачам, направило в суд исковое требование о выселении. Недавно этот вопрос был рассмотрен в суде. Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил исковое требование о выселении врачей. Решение вступит в законную силу по прошествии 30 календарных дней. В этот промежуток времени ответчики имеют право подать апелляционную жалобу, — говорит руководитель управления здравоохранения СКО Сакен Амрин.

Вначале, в соответствии с требованиями управления, планировалось выселить из «Дома врачей» девять медицинских работников. Но во время судебного процесса трое из них добровольно освободили жилье.

— В «Доме врачей» можно временно проживать 5 лет. Это механизм оказания социальной помощи молодым специалистам. За это время врачи должны собрать деньги на собственное жилье. Предоставление жилья для постоянного проживания только нескольким сотрудникам ограничивает равную доступность. Это решение, принятое с целью создания равных возможностей для молодых врачей, приехавших в область. Квартиры предоставляются только в качестве временной социальной помощи. В ином случае мы нарушим открытость и справедливость механизма поддержки, — сказал Сакен Амрин.

