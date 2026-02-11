Выселение из жилища только по решению суда закрепят в проекте Конституции РК
В проект новой Конституции Казахстана предложили внести норму, запрещающую выселение из жилья без решения суда. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда и член комиссии Бахыт Нурмуханов на двенадцатом заседании Комиссии по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
В обновленной редакции пункта 1 статьи 28 предлагается закрепить, что без судебного решения не допускается не только лишение жилища, но и выселение из него.
По его словам, действующая формулировка предусматривает, что лишение жилища допускается только по решению суда. С учетом поступивших предложений граждан и экспертов ее планируется расширить.
— В Конституционную комиссию поступили предложения, касающиеся неприкосновенности жилища. В международных пактах указано, что каждый человек должен быть защищен от произвольного или незаконного вмешательства в его личную и семейную жизнь, а также от посягательств на неприкосновенность его жилища, — отметил он.
Нурмуханов подчеркнул, что жилище как особый вид имущества имеет повышенный уровень конституционной защиты, поскольку напрямую связано с обеспечением права человека и его семьи на достойные условия жизни. Это уже указано в нормативном постановлении Конституционного суда от 19 апреля 2024.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить в Конституции запрет на выселение из жилища без решения суда.
Напомним, Комиссии по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.