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    19:15, 13 Май 2025 | GMT +5

    Выселение из квартиры без причины: что делать арендаторам в Казахстане

    Что делать казахстанцам, если их пытаются выселить из квартиры, которую они снимают? Какие права есть у арендаторов и как действовать в конфликтных ситуациях — в материале агентства Kazinform.

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    Фото: DALL-E

    Юридические основы

    Аренда жилья в Казахстане регулируется Гражданским кодексом РК, Законом «О жилищных отношениях» и Налоговым кодексом. Как пояснил адвокат Нурлан Жанабаев, важно знать не только свои права, но и обязанности сторон, чтобы избежать недопонимания и конфликтов.

    Согласно законодательству, существует два вида аренды жилой недвижимости:

    • Аренда квартиры — проживание без хозяина.
    • Аренда комнаты или её части — проживание с хозяином.

    Договор аренды: ключевые положения

    Договор аренды может быть срочным (на определенный срок) или бессрочным. Если аренда жилья превышает один год, договор должен быть зарегистрирован в ЦОНе. В договоре должны быть четко прописаны:

    • Размер арендной платы;
    • Сумма пени за просрочку платежей;
    • Условия расторжения;
    • Права и обязанности сторон.

    Арендодатель обязан предоставить жилье в надлежащем состоянии, а арендатор — своевременно оплачивать аренду и соблюдать условия проживания.

    Можно ли выселить арендатора без причины

    По закону, арендодатель не вправе выселить арендатора без оснований. Сделать это можно лишь в следующих случаях:

    • Систематическая неуплата аренды (обычно более двух месяцев) — статья 556 ГК РК.
    • Нарушение условий договора — порча имущества, незаконное использование квартиры.
    • Истечение срока аренды — если договор не продлен.
    • Решение суда — при нарушении закона арендатором.

    Самовольное выселение — запрещено, независимо от наличия договора. Подобные действия квалифицируются как самоуправство (статья 389 УК РК) и влекут уголовную ответственность.

    Выселить арендатора, даже если он злостный должник, можно только через суд.

    Права и обязанности арендатора

    Каждый арендатор имеет право:

    • на защиту от незаконного выселения — без судебного решения выселение невозможно;
    • на ремонт — арендодатель обязан поддерживать жилье в порядке;
    • на продление договора аренды, если обязательства по оплате и условиям договора соблюдаются.

    Арендатор обязан:

    • Своевременно оплачивать аренду;
    • Бережно относиться к имуществу;
    • Использовать жилье по назначению — например, без сдачи в субаренду без письменного согласия арендодателя.

    Куда обращаться при нарушении прав

    Если арендодатель нарушает договор или угрожает незаконным выселением, арендатор может обратиться в суд — для защиты своих прав; в прокуратуру — в случае угроз и давления; в министерство юстиции — для получения бесплатной юридической консультации (по номеру 119 по всему Казахстану (кроме мобильных операторов) или 58-00-58 для Астаны и Алматы), в акимат — если дело касается социального жилья.

    Аренда без договора: возможные риски

    Если договор аренды не заключен в письменной форме, но арендатор исправно платил, можно использовать банковские переводы, квитанции, переписку, как доказательства аренды. Однако отсутствие официального договора аренды лишает арендатора правовой защиты и увеличивает риски споров о размере платы, возможного внезапного выселения, сложностей с подтверждением своих прав.

    Налоговые аспекты

    По закону, арендодатель обязан платить налог на доход от аренды. Если жилье сдается без договора, собственник может быть привлечён к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 67% арендных квартир сдаются без официального оформления. По мнению председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтая Куздибаева, решить эту проблему можно, предоставив гражданам возможность заключать договоры аренды в онлайн-режиме. Это, по его словам, позволит упорядочить рынок аренды жилья и сократить количество нарушений. 

    Также стоит отметить, что почти половина казахстанцев имеют собственное жилье

    Как снять квартиру и не стать жертвой мошенников, читайте по ссылке

    Теги:
    Закон и право Жилье Общество
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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