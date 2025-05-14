Выселение из квартиры без причины: что делать арендаторам в Казахстане

Юридические основы

Аренда жилья в Казахстане регулируется Гражданским кодексом РК, Законом «О жилищных отношениях» и Налоговым кодексом. Как пояснил адвокат Нурлан Жанабаев, важно знать не только свои права, но и обязанности сторон, чтобы избежать недопонимания и конфликтов.

Согласно законодательству, существует два вида аренды жилой недвижимости:

Аренда квартиры — проживание без хозяина.

Аренда комнаты или её части — проживание с хозяином.

Договор аренды: ключевые положения

Договор аренды может быть срочным (на определенный срок) или бессрочным. Если аренда жилья превышает один год, договор должен быть зарегистрирован в ЦОНе. В договоре должны быть четко прописаны:

Размер арендной платы;

Сумма пени за просрочку платежей;

Условия расторжения;

Права и обязанности сторон.

Арендодатель обязан предоставить жилье в надлежащем состоянии, а арендатор — своевременно оплачивать аренду и соблюдать условия проживания.

Можно ли выселить арендатора без причины

По закону, арендодатель не вправе выселить арендатора без оснований. Сделать это можно лишь в следующих случаях:

Систематическая неуплата аренды (обычно более двух месяцев) — статья 556 ГК РК.

Нарушение условий договора — порча имущества, незаконное использование квартиры.

Истечение срока аренды — если договор не продлен.

Решение суда — при нарушении закона арендатором.

Самовольное выселение — запрещено, независимо от наличия договора. Подобные действия квалифицируются как самоуправство (статья 389 УК РК) и влекут уголовную ответственность.

Выселить арендатора, даже если он злостный должник, можно только через суд.

Права и обязанности арендатора

Каждый арендатор имеет право:

на защиту от незаконного выселения — без судебного решения выселение невозможно;

на ремонт — арендодатель обязан поддерживать жилье в порядке;

на продление договора аренды, если обязательства по оплате и условиям договора соблюдаются.

Арендатор обязан:

Своевременно оплачивать аренду;

Бережно относиться к имуществу;

Использовать жилье по назначению — например, без сдачи в субаренду без письменного согласия арендодателя.

Куда обращаться при нарушении прав

Если арендодатель нарушает договор или угрожает незаконным выселением, арендатор может обратиться в суд — для защиты своих прав; в прокуратуру — в случае угроз и давления; в министерство юстиции — для получения бесплатной юридической консультации (по номеру 119 по всему Казахстану (кроме мобильных операторов) или 58-00-58 для Астаны и Алматы), в акимат — если дело касается социального жилья.

Аренда без договора: возможные риски

Если договор аренды не заключен в письменной форме, но арендатор исправно платил, можно использовать банковские переводы, квитанции, переписку, как доказательства аренды. Однако отсутствие официального договора аренды лишает арендатора правовой защиты и увеличивает риски споров о размере платы, возможного внезапного выселения, сложностей с подтверждением своих прав.

Налоговые аспекты

По закону, арендодатель обязан платить налог на доход от аренды. Если жилье сдается без договора, собственник может быть привлечён к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 67% арендных квартир сдаются без официального оформления. По мнению председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтая Куздибаева, решить эту проблему можно, предоставив гражданам возможность заключать договоры аренды в онлайн-режиме. Это, по его словам, позволит упорядочить рынок аренды жилья и сократить количество нарушений.

Также стоит отметить, что почти половина казахстанцев имеют собственное жилье.

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