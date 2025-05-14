Выселение из квартиры без причины: что делать арендаторам в Казахстане
Что делать казахстанцам, если их пытаются выселить из квартиры, которую они снимают? Какие права есть у арендаторов и как действовать в конфликтных ситуациях — в материале агентства Kazinform.
Юридические основы
Аренда жилья в Казахстане регулируется Гражданским кодексом РК, Законом «О жилищных отношениях» и Налоговым кодексом. Как пояснил адвокат Нурлан Жанабаев, важно знать не только свои права, но и обязанности сторон, чтобы избежать недопонимания и конфликтов.
Согласно законодательству, существует два вида аренды жилой недвижимости:
- Аренда квартиры — проживание без хозяина.
- Аренда комнаты или её части — проживание с хозяином.
Договор аренды: ключевые положения
Договор аренды может быть срочным (на определенный срок) или бессрочным. Если аренда жилья превышает один год, договор должен быть зарегистрирован в ЦОНе. В договоре должны быть четко прописаны:
- Размер арендной платы;
- Сумма пени за просрочку платежей;
- Условия расторжения;
- Права и обязанности сторон.
Арендодатель обязан предоставить жилье в надлежащем состоянии, а арендатор — своевременно оплачивать аренду и соблюдать условия проживания.
Можно ли выселить арендатора без причины
По закону, арендодатель не вправе выселить арендатора без оснований. Сделать это можно лишь в следующих случаях:
- Систематическая неуплата аренды (обычно более двух месяцев) — статья 556 ГК РК.
- Нарушение условий договора — порча имущества, незаконное использование квартиры.
- Истечение срока аренды — если договор не продлен.
- Решение суда — при нарушении закона арендатором.
Самовольное выселение — запрещено, независимо от наличия договора. Подобные действия квалифицируются как самоуправство (статья 389 УК РК) и влекут уголовную ответственность.
Выселить арендатора, даже если он злостный должник, можно только через суд.
Права и обязанности арендатора
Каждый арендатор имеет право:
- на защиту от незаконного выселения — без судебного решения выселение невозможно;
- на ремонт — арендодатель обязан поддерживать жилье в порядке;
- на продление договора аренды, если обязательства по оплате и условиям договора соблюдаются.
Арендатор обязан:
- Своевременно оплачивать аренду;
- Бережно относиться к имуществу;
- Использовать жилье по назначению — например, без сдачи в субаренду без письменного согласия арендодателя.
Куда обращаться при нарушении прав
Если арендодатель нарушает договор или угрожает незаконным выселением, арендатор может обратиться в суд — для защиты своих прав; в прокуратуру — в случае угроз и давления; в министерство юстиции — для получения бесплатной юридической консультации (по номеру 119 по всему Казахстану (кроме мобильных операторов) или 58-00-58 для Астаны и Алматы), в акимат — если дело касается социального жилья.
Аренда без договора: возможные риски
Если договор аренды не заключен в письменной форме, но арендатор исправно платил, можно использовать банковские переводы, квитанции, переписку, как доказательства аренды. Однако отсутствие официального договора аренды лишает арендатора правовой защиты и увеличивает риски споров о размере платы, возможного внезапного выселения, сложностей с подтверждением своих прав.
Налоговые аспекты
По закону, арендодатель обязан платить налог на доход от аренды. Если жилье сдается без договора, собственник может быть привлечён к ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 67% арендных квартир сдаются без официального оформления. По мнению председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтая Куздибаева, решить эту проблему можно, предоставив гражданам возможность заключать договоры аренды в онлайн-режиме. Это, по его словам, позволит упорядочить рынок аренды жилья и сократить количество нарушений.
Также стоит отметить, что почти половина казахстанцев имеют собственное жилье.
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