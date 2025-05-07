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    18:11, 06 Май 2025 | GMT +5

    Высадка деревьев и фотовыставка в честь 80-летия Победы прошли на вокзале «Нұрлы жол»

    5 мая 2025 года на территории вокзального комплекса «Нұрлы жол» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы — 9 мая. В рамках мероприятия ветеранам войны и тыла была выражена особая благодарность, а также организована историческая фотовыставка в честь 80-летия Великой Победы, передает агентство Kazinform.

    На «Нұрлы жол» прошли торжества в честь 80-летия Победы с высадкой деревьев и фотовыставкой
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    На выставке были представлены редкие исторические фотографии и документы, отражающие период войны. Жители и гости города, пришедшие на выставку, познакомились с архивными материалами.

    На вокзальном комплексе «Нұрлы жол» прошла фотовыставка и высажено 80 деревьев в честь 80-летия Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Важной частью мероприятия стала акция по высадке 80 деревьев на территории вокзального комплекса. Акция была приурочена к 80-летию Победы и стала символом мира и уважения к истории для подрастающего поколения.

    На вокзальном комплексе «Нұрлы жол» прошла фотовыставка и высажено 80 деревьев в честь 80-летия Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В посадке деревьев приняли участие руководство АО «НК «ҚТЖ», директор филиала АО «НК «ҚТЖ» — «Дирекция магистральной сети», ветераны и работники вокзала. Стоит отметить, что руководство компании сажало деревья вместе с ветеранами и помогало их поливать. Этот жест стал ярким выражением искренней благодарности и примером преемственности поколений.

    На вокзальном комплексе «Нұрлы жол» прошла фотовыставка и высажено 80 деревьев в честь 80-летия Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    На вокзальном комплексе «Нұрлы жол» прошла фотовыставка и высажено 80 деревьев в честь 80-летия Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В завершение мероприятия все участники сделали памятные фотографии и выслушали теплые слова ветеранов.

    На вокзальном комплексе «Нұрлы жол» прошла фотовыставка и высажено 80 деревьев в честь 80-летия Победы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Это событие стало ярким примером почитания героической истории нашей страны и продвижения ценностей мира среди будущих поколений.

    Экспозиция, приуроченная к 80-летию Великой Победы и посвященная вкладу казахстанцев в разгром фашизма, расположилась в центральном зале ожидания столичного вокзала «Нұрлы жол». На открытии выставки присутствовали депутаты Сената и Мажилиса Парламента, почетные ветераны АО НК «Қазақстан темір жолы», представители общественности, а также жители и гости столицы.

    Теги:
    Железнодорожный вокзал 80-летие Победы КТЖ Астана Выставка День Победы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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