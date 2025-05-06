Лица Победы: Kazinform представил уникальные фотографии времен войны

Экспозиция, приуроченная к 80-летию Великой Победы и посвященная вкладу казахстанцев в разгром фашизма, расположилась в центральном зале ожидания столичного вокзала «Нұрлы жол». На открытии выставки присутствовали депутаты Сената и Мажилиса Парламента, почетные ветераны АО НК «Қазақстан темір жолы», представители общественности, а также жители и гости столицы.

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

Kazinform уже более века ведет хронику страны, документируя важнейшие события в жизни общества и государства. На выставке представлены 80 уникальных архивных снимков времен войны, сделанных фотокорреспондентами агентства.

— Агентству Kazinform — 105 лет, за это время собрано миллионное фотоархивное наследие, среди которого — тысячи снимков, посвященных Великой Отечественной войне. Мы отобрали из них 80. Большинство этих архивных фотографий ранее не публиковались. Мы организовали эту выставку с мыслью о том, чтобы показать их широкой публике — пассажирам вокзала, жителям и гостям столицы. Через эти снимки мы хотим передать атмосферу того времени, сохранить память о подвиге нашего народа и напомнить молодому поколению о цене Великой Победы, — сказал заместитель директора Телерадиокомплекса Президента РК по производственным вопросам Аскар Джалдинов.

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

Имена многих авторов снимков, к сожалению, остались неизвестны. Среди установленных — В. Гребнев, Ю. Редкин, Г. Галкин. Работа по восстановлению авторства продолжается.

— Как уже было сказано, работа с архивом была связана со 105-летием Kazinform. В рамках этой даты были восстановлены многие снимки наших корреспондентов — начиная с 30-х годов прошлого века и до новейшей истории 90-х. В ходе этой работы были обнаружены фотографии времен Второй мировой войны. Это показалось нам особенно значимым, и в преддверии юбилея Победы мы решили совместно с АО НК «Қазақстан темір жолы» организовать эту выставку. Архивная работа продолжается, — отметил заместитель управляющего директора — главный редактор службы по производству мультимедийного контента МИА «Казинформ» Владимир Курятов.

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

Фотографии рассказывают о тех, кто стал воплощением духа Победы — солдатах, тружениках тыла, медиках, ученых. Среди них: легендарный летчик Талгат Бигельдинов, дважды Герой Советского Союза; знаменитая снайпер Алия Молдагулова; отважная пулеметчица Маншук Маметова; мужественный генерал-майор Иван Панфилов; Герой Советского Союза Бауыржан Момышулы и другие. Их подвиги стали символом несгибаемой воли и боевого духа народа.

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

— Это очень важное, трогательное мероприятие. Память о войне — в каждом доме, в каждой семье, в сердце каждого казахстанца. И чем чаще мы будем говорить об этой памяти, тем прочнее она будет. Казахстан внёс весомый вклад в Великую Победу, и это признает весь мир. Нам важно это помнить. Подобные мероприятия помогают сохранить память об этом. Я благодарю агентство Kazinform, за организацию. Эти фотографии — ценный архив, который мы имеем счастье видеть, — отметил депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев.

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

Фотовыставка состоит из четырех блоков. Первый — Вторая мировая война 1939–1945 годов, второй посвящен героям-панфиловцам, третий — труду женщин в тылу, четвертый — подвигу железнодорожников, которые внесли значительный вклад в Великую Победу.

— Национальная компания «Қазақстан темір жолы» придает большое значение чествованию ветеранов войны и труда. 80-летие Победы — это значимая дата для всех нас. Железнодорожники внесли огромный вклад в Великую Победу. Для нас это особенный праздник. Мы с большим удовольствием приняли участие в этом проекте Kazinform. Хотим, чтобы наши пассажиры, молодежь прикоснулись к истории, — подчеркнул заместитель председателя правления АО НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдабергенов.

Фотовыставка будет работать на территории вокзала «Нұрлы жол» до конца июля. Видеоверсия экспозиции будет транслироваться на LED-экранах вокзалов и аэропортов по всему Казахстану, сделав проект доступным для широкой аудитории.

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

Отметим, свыше 1,2 миллиона казахстанцев были мобилизованы на фронт. Почти половина из них — более 600 тысяч — не вернулись домой. Победа ковалась не только в окопах, но и в тылу. Девять из десяти пуль, использованных на передовой, были отлиты на заводах Казахстана. На фронт было отправлено 1 500 вагонов с одеждой и продовольствием. Предприятия легкой промышленности обеспечили обмундированием два миллиона бойцов и офицеров. В 78 госпиталях спасали раненых. Только в фонд обороны казахстанцы внесли свыше 4 миллионов рублей. А в 1945 году танковая колонна, построенная на средства студентов, участвовала в штурме Берлина.

Фото: Солтан Жексебеков / Kazinform

В завершение мероприятия на территории вокзала «Нұрлы жол» была проведена символическая акция — участники высадили деревья в честь 80-летия Победы.