Вирус может оседать на верхней одежде - главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал необходимость установки дезинфицирующих тоннелей у входа в здание крупных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что применение дезинфицирующих тоннелей - это международный опыт. Впервые они были использованы в таких европейских странах, как Германия и Италия, а также в Южной Корее.

«В Алматы мы порекомендовали применять дезинфицирующие тоннели на крупных объектах, таких как рынки, где большая скученность, а также на торговых объектах площадью более 500 и 20 тысяч квадратных метров. Это в плане рекомендации. Их можно устанавливать на основных входах и паркингах. В обязательном порядке отметили, что должны использоваться только зарегистрированные в Казахстане и странах Евразийского экономического союза дезинфицирующие препараты, безопасность которых доказана научными исследованиями», - сказал Жандарбек Бекшин.

Он добавил, что проходить через тоннели посетителям тех или иных объектов - не обязательная мера.

«Некоторые, возможно, имеют аллергический фон, поэтому могут пройти мимо. Это дезинфицирующее средство, оно особенно нужно тогда, когда выходишь из торгового предприятия, рынка, где большое количество людей и на верхней одежде возможно оседание вируса. С этой целью для дезинфекции применяется этот метод. Сказать о том, насколько это эффективно, такие научные исследования не производились. В условиях того, что это новая форма, мы это внедрили и внедряем. Я считаю, что поскольку это дезинфицирующее средство - то они безопасны, малотоксичные. Поэтому излишняя дезинфекция не помешает, ведь придется возвращаться домой, где, возможно, находятся дети или пожилые члены семьи», - заключил главный госсанврач Алматы.