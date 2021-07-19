Вирус бьет по самому дорогому для нас - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужен четкий план оперативных действий касательно эпидемиологической ситуации. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле Правительства. Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок», - сказал в ходе совещания по эпидситуации Глава государства.

«Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо – дети», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что новая волна коронавируса является сильной и опасной.

«За последние дни мы потеряли сотни наших граждан. В каждом регионе резко увеличилось количество госпитализированных больных. Задействованы все отделения реанимации. Приобретены дополнительные лекарственные средства и оборудования», - добавил Президент.

Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.