Виртуозный пианист Еламан Ернур даст сольный концерт в Астане

Вечер «Озаренные музой» пройдет в рамках Международного фестиваля «Опералия-2025» и станет настоящим подарком для ценителей классики.

Программа построена с интересным замыслом – погрузить слушателя в многогранный мир различных музыкальных направлений.

Первая часть концерта будет посвящена одному из самых загадочных и недооцененных композиторов XX века – Николаю Метнеру. Его «Бессонница», четыре фортепианные сказки и Соната для фортепиано №1 откроют публике наглядное представление о мастерстве автора.

Во втором отделении – хорошо узнаваемый, но каждый раз заново открываемый Сергей Рахманинов. Его знаменитые «Шесть музыкальных моментов для фортепиано» - это шесть разных состояний души, шесть путей в глубь человеческих чувств. В этот вечер также прозвучат нежная «Колыбельная» П. Чайковского в обработке С. Рахманинова для фортепиано и утонченная, словно сотканная из грез, песня «Сон» С. Рахманинова в транскрипции Э. Уайлда. Вниманию зрительской аудитории также предложат произведения Г. Перселла, Ж.-Ф. Рамо, Д. Скарлатти и К. Дебюсси.

- «Астана Опера» в течение многих лет зарекомендовал себя одним из лучших залов не только Казахстана, но и всего мира. И я благодарен «Астана Опера» и фестивалю «Опералия» за этот шанс впервые исполнить здесь именно такую программу. Рахманинов, поистине, композитор высшей одаренности и человек, испытавший глубокую печаль уже с раннего возраста по причине семейной жизни. Также во взрослой жизни он испытал разлуку с Родиной. С самых ранних сочинений у Рахманинова появляется эта тяжелая грусть, и чтобы самому не впасть в депрессию, исполнителю необходимо смотреть на его произведения сквозь призму любви и одухотворенности. Его мелодии известны своей длинной, нескончаемой линией, и чтобы она ощущалась как одно целое, исполнитель должен расширить свой взор и раскрыть его слушателям должным образом, - рассказывает Еламан Ернур.

Пианист отмечает, что о дружбе Рахманинова с Метнером давно всем известно. - Они глубоко друг друга уважали, были единомышленниками, часто переписывались, посвящали друг другу концерты, Метнер посвятил ему сонату «Ночной ветер». Рахманинов как-то раз по своей скромности сказал, что его музыка быстро забудется, а музыка Метнера будет жить вечно. Также добавил, что его время придет, я верю в это. И он был абсолютно прав относительно Метнера, сейчас все чаще и чаще начинает звучать его музыка благодаря пианистам, как Марк-Андре Амлен, Б. Шацкес, Б. Березовский и так далее. Мне бы тоже хотелось внести свою лепту в популяризации его творчества.

- Что касается Чайковского, то он высоко ценил талант Рахманинова, мог себе позволить поставить ему на государственном экзамене «5» с четырьмя плюсами со всех сторон. Рахманинов же его не просто обожал как композитора, а боготворил. На концерте прозвучит колыбельная Чайковского в транскрипции Рахманинова. И Чайковский –композитор, сумевший безукоризненно передать в музыке материнскую любовь.

Исполнитель добавил, что также включил в программу пьесы барочных композиторов Великобритании, Франции и Италии, как Перселл, Рамо и Скарлатти.

- Из импрессионистов будет сам Дебюсси. Если сравнить его с Равелем, то Дебюсси – сама радость, само сияние счастья. И во второй пьесе из образов он вспоминает своего соотечественника, жившего до него – самого Рамо. Таким образом, в программе внимание сосредоточено на исторических связях всех этих авторов, - подытожил Еламан Ернур.

Кроме того, столичная публика сможет оценить творчество Еламана Ернура не только как исполнителя, но и как композитора, зрительскую аудиторию ждет встреча с его произведением собственного сочинения.

Имя Еламана Ернура уже хорошо известно далеко за пределами Казахстана. Его исполнение отличает виртуозность и философская наполненность. Лауреат престижных международных конкурсов в ОАЭ, России, Испании и США, он недавно стал обладателем III премии IV Международного конкурса памяти Н. Метнера в Санкт-Петербурге – награды, которой особенно гордится, ведь творчество Н. Метнера занимает в его репертуаре особое место.

За плечами пианиста блестящее образование: школа имени Ахмета Жубанова в Алматы, Московская государственная консерватория имени П. Чайковского, аспирантура под руководством профессора А. Мндоянца, а также мастер-классы у выдающейся российской пианистки Е. Мечетиной.