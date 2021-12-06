Виртуальный племенной скот, махинации с субсидиями, недостатки системы «Qoldau» - Адилхан Аширбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ряд коррупционных рисков и злоупотреблений выявили в сфере сельского хозяйства сотрудники департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об итогах анализа в сфере субсидирования сельского хозяйства, о том, как исправить недостатки отечественной информационной системы «Колдау» и о многом другом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адилхан Аширбаев.

- Адилхан Хасымханович, как известно, сегодня крестьянские хозяйства субсидируются. Но субсидии закрывают только часть затрат фермеров, которые должны нести сто процентов затрат, и только потом, с подтверждающими документами, через информационную систему «Колдау» необходимо подтвердить понесенные затраты, которые после этого оплачивает управление сельского хозяйства. Что выявили сотрудники Антикоррупционной службы в отдельных районах Жамбылской области?

- Выявили, что госслужащий путем мошенничества получал субсидии. Так, 14 октября этого года судом оглашен приговор по уголовному делу, зарегистрированному департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области в отношении руководителя отдела управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Искаковой Б. и других лиц. По материалам дела, путём обмана и злоупотребления доверием, она в сговоре с мужем зарегистрировала крестьянское хозяйство на аффилированное лицо. Затем с другим индивидуальным предпринимателем, то есть в группе лиц, что отягчает вину, незаконно получила субсидии на общую сумму 32,9 млн. тенге за якобы приобретенный племенной крупный рогатый скот и МРС. Однако никакого скота не было приобретено.

- Какое наказание понесла чиновница?

- Искакова Б. приговорена к семи годам ограничения свободы. В настоящее время нанесенный государству ущерб полностью возмещен.

- Последнее время в отечественных СМИ часто обсуждаются коррупционные риски, связанные с получением субсидий сельхозтоваропроизводителями. Как обстоит дело с этим в нашем регионе?

- В Жамбылской области выявились факты искусственно созданного дефицита субсидирования. Агентством принимаются конкретные меры в целях выявления, устранения причин и условий возникновения коррупции. В частности, широко используется механизм проведения внешнего анализа коррупционных рисков, доказавший свою эффективность на практике.

Так, в августе этого года был проведен внешний анализ сферы субсидирования в деятельности областного управления сельского хозяйства. Отмечу, что сегодня в Жамбылской области субсидируются пять сфер - это животноводство, растениеводство, инвестиционные субсидии, переработка и микрофинансирование. Всего за последние три года на субсидии выделено 65 млрд. 404 млн. тенге. В ходе анализа установлено, что выделенные бюджетные средства быстро исчерпываются в информационной системе «Колдау», а дефицит создается искусственно.

- Почему так происходит?

- Например, несмотря на то что, 3 августа этого года управление выделило 468 млн. тенге, 10 августа эти средства в программе «Колдау» были уже исчерпаны. То есть буквально за неделю! В связи с этим, выборочным изучением заявок, которые были поданы по паспорту №4, установили, что только за семь дней было подано 81 заявок с 8 IP-адресов (!) на общую сумму 249 млн. тенге. Аналогичная ситуация сложилась и при подаче предпринимателем «А» 61 заявки на общую сумму 248 млн. тенге с 17 июня по 5 августа. Проведенный анализ показал, что некоторые главы крестьянских хозяйств осуществляют свою деятельность с помощью третьих лиц, используя ключи ЭЦП.

В этой связи наш департамент предложил Министерству сельского хозяйства ввести биометрическую идентификацию в программе «Колдау» и определенные ограничения при подаче заявки по одному виду субсидии, в том числе по одному паспорту, при каждом обращении крестьянских хозяйств. Это поможет избежать возможности подачи одним лицом нескольких заявок.

Выяснился еще один существенный момент в ходе нашего анализа. Разработка методики планирования финансирования субсидируемой отрасли не предусмотрена, а сбор данных при субсидировании не осуществляется на должном уровне. Достоверная информация о фактической потребности по направлениям субсидий из районных отделов сельского хозяйства не предоставляется, работа с сельхозтоваропроизводителями для определения приоритетных направлений не проводится. И, как следствие, растет количество недовольных фермеров, так как многие из них сталкиваются с проблемой нехватки бюджетных средств, выделенных по конкретным направлениям субсидирования.

В ходе анализа также было выявлено, что управлением в период с 2019 по 2021 годы оказано 5 260 услуг для предоставления инвестиционных субсидий, из них 2 652 услуги оказаны с нарушениями сроков.

- Какие конкретные коррупционные риски выявлены в ходе анализа?

- Например, глава хозяйства Кордайского района в 2019 - 2020 годах получил субсидии на общую сумму 91,9 млн. тенге путем покупки-продажи крупного рогатого скота и племенных овец у своих родственников. Сотрудники управления при этом оказывают содействие в получении субсидий, не перепроверяя сведения, указанные в заявке недобросовестных сельхозтоваропроизводителей.

Установлено, что после предоставления субсидий управление сельского хозяйства должно в течение трех лет проводить мониторинг на предмет отчуждения и целевого использования инвестором приобретенной техники, а также выхода объекта инвестиционного субсидирования на проектную мощность. Однако за последние два года такие мониторинговые работы не проводились. Из-за отсутствия проверочных функций в сельхозуправлении некоторые недобросовестные фермеры пытаются незаконно получить субсидии, предоставляя ложные данные.

К примеру, по информации управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области, 14 сельхозтоваропроизводителей, получивших субсидии, не зарегистрировали земельные участки сельскохозяйственного назначения. Однако указанные крестьянские хозяйства получили субсидии, указав наличие пастбищ в заявках на получение субсидий в сфере животноводства.

Нашим департаментом также внесено 30 рекомендаций по устранению рисков, возникающих в результате работы информационных систем, а также коллизий в нормативных актах и других недостатков в организационной и управленческой деятельности, выявленных в результате анализа.

В ходе изучения материалов (справки, акты, уголовные дела) антикоррупционным департаментом, прокуратурой, департаментом экономических расследований за последние пять лет возбуждены уголовные дела в отношении трех должностных лиц сельхозуправления и двоих сотрудников отдела сельского хозяйства акимата Шуского района. К ответственности за незаконные действия привлечено девять представителей сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день материальный ущерб, выявленный по завершенным и расследуемым уголовным делам, превысил один миллиард тенге, - подчеркнул руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адильхан Аширбаев.