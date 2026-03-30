Более 3,3 тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Дагестана

— В результате выпадения сильных осадков на территории региона, предварительно, остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков. Проведена эвакуация 3 338 человек, из них 1 033 детей. В ПВР размещены 58 человек, из них 32 ребенка, — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, продолжаются работы по оказанию помощи населению. Оперативно проводится передислокация сил и средств в районы с наиболее сложной обстановкой. Спасатели с помощью высокопроходимой техники, плавсредств и на руках доставляют жителей в безопасные зоны. Также эвакуируют домашних животных.

Дополнительные силы задействованы на реках Тарнаирка и Черкес-Озень для расчистки и вывоза скопившегося мусора. Всего к ликвидации привлечено от РСЧС более 670 человек и 224 единицы техники.

Ранее сообщалось о том, что режим ЧС введен в столице Дагестана.