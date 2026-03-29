Режим ЧС введен в столице Дагестана

Неподключенными к сетям энергоснабжения в Дагестане, где из-за подтоплений и обильных осадков введен режим повышенной готовности, остаются 110 тыс. абонентов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

— Аварийно-восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 20:30, из более чем 500 тыс. абонентов, оставшихся без света в результате разгула стихии, неподключенными остались около 110 тыс. Основной проблемой для подачи энергоснабжения в пока обесточенные дома являются масштабные подтопления. В основном это касается Махачкалы и Хасавюрта, — написал он.

Меликов добавил, что в столице региона подтопленными оказались три основные центра питания — «Махачкала-110», «Приморская» и «Восточная».

— Сейчас проводится подготовка для откачки воды. Работа ведется в круглосуточном режиме до подачи электроэнергии в дом каждого дагестанского абонента, — отметил глава региона.

В Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введен режим ЧС, на территории всего региона — режим повышенной готовности.

Из затопленных домов эвакуировали более 100 человек в Махачкале и Дербенте. Сильные дожди и поднятия уровня рек привели к размытию мостов, дорог, обрушению железнодорожных мостов.