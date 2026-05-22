KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    В Ираке сообщили о потере связи с двумя судами в Персидском заливе

    Связь потеряна с двумя судами под флагом Боливии, находящимися в зоне Персидского залива, однако профильные службы морских портов Ирака не получали от них никаких сигналов бедствия. Об этом сообщила Генеральная компания иракских морских портов, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Персидский залив
    Фото: reddit.com/r/geography

    — Морское управление и специальные центры поиска и спасения в иракских территориальных водах не получали никаких сообщений или сигналов бедствия от двух судов, которые ходят под флагом Боливии, и они не заходили в иракские территориальные воды, — указывается в специальном заявлении компании, которое привело агентство INA.

    Компания пояснила, что она получила «письма от органов безопасности нескольких портов в зоне Персидского залива, а также от владельцев двух судов с просьбой предоставить любые сведения, так как связь с ними была потеряна».

    Иракская компания добавила, что «не располагает информацией о местоположении указанных судов», но «продолжит операции по мониторингу в координации с поисково-спасательными службами стран региона».

    Ближний Восток Ирак Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Страны Персидского Залива Судоходство
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор