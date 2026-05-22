В Ираке сообщили о потере связи с двумя судами в Персидском заливе

Связь потеряна с двумя судами под флагом Боливии, находящимися в зоне Персидского залива, однако профильные службы морских портов Ирака не получали от них никаких сигналов бедствия. Об этом сообщила Генеральная компания иракских морских портов, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Морское управление и специальные центры поиска и спасения в иракских территориальных водах не получали никаких сообщений или сигналов бедствия от двух судов, которые ходят под флагом Боливии, и они не заходили в иракские территориальные воды, — указывается в специальном заявлении компании, которое привело агентство INA.

Компания пояснила, что она получила «письма от органов безопасности нескольких портов в зоне Персидского залива, а также от владельцев двух судов с просьбой предоставить любые сведения, так как связь с ними была потеряна».

Иракская компания добавила, что «не располагает информацией о местоположении указанных судов», но «продолжит операции по мониторингу в координации с поисково-спасательными службами стран региона».