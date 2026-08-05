Выработка электроэнергии на турецкой АЭС «Аккую» ожидается к концу года

Власти Турции рассчитывают начать тестовую выработку электроэнергии на АЭС «Аккую» до конца текущего года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что на первом энергоблоке АЭС «Аккую» продолжается выполнение программы испытаний, предусмотренной международной практикой перед вводом объекта в эксплуатацию.

По его словам, всего необходимо провести около двух тысяч тестов, из которых на сегодняшний день выполнено примерно 15-20%. После завершения этой программы Турция рассчитывает приступить к тестовой выработке электроэнергии уже к концу года.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, которая строится при участии России. Проект включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1 200 поколения 3+ мощностью 1 200 МВт каждый.

Проект реализуется по модели «строй — владей — эксплуатируй», которая предусматривает строительство, владение и дальнейшую эксплуатацию станции одной компанией.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок первой в истории Турции атомной электростанции «Аккую» практически завершен.