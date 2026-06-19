Выпускной в Астане: во сколько обходится прощание со школой столичным семьям

В Казахстане начался сезон выпускных вечеров. Корреспондент Kazinform собрал актуальные цены в магазинах, шоурумах, салонах красоты и банкетных залах Астаны, чтобы выяснить, во сколько обойдётся долгожданный вечер столичным выпускникам.

Банкет

Выпускной вечер традиционно начинается с поиска площадки. В Астане цены на банкет разнятся кардинально — от скромного зала в спальном районе до комплексов на левом берегу с панорамными окнами. С учетом этого, банкет может обойтись от 20 000 до 100 000 тенге за гостя.

Наряд для девочек

Главная статья расходов для выпускниц – образ. На рынке есть выбор для покупателей с разным бюджетом, и разница между вариантами большая.

Студии проката в Астане предлагают вечерние платья в среднем по 30 000 тенге. На площадках объявлений б/у платья в отличном состоянии, чаще всего надетые один раз на собственный выпускной, продаются от по цене от 30 000 до 80 000 тенге. Новое платье в масс-маркете обойдется от 50 000 тенге. Шоурумы и бутики со специализацией на вечерних нарядах держат цены до 400 000 тенге.

Итого наряд девушек может обойтись от 30 000 до 400 000 тенге.

Также обязательная статья расходов — обувь. Цены в масс-маркете и премиальных сегментах варьируются от 15 000 до 120 000 тенге.

Дополнительно многие выпускницы приобретают клатч и украшения – эта статья в среднем добавляет еще от 15 000 до 40 000 тенге к общему чеку.

Вторичную нагрузку на бюджет оказывают услуги визажистов и стилистов, стоимость которых заметно растет перед выпускными вечерами. Популярные мастера нередко закрывают запись за несколько недель до праздника. Вечерний макияж в Астане обойдется от 15 000 до 25 000 тенге.

Вечерняя укладка или сложная прическа в салонах обойдется от 8 000 до 35 000 тенге.

Отдельной строкой в бюджете выпускницы стоят маникюр, педикюр и наращивание ресниц. Многие выпускницы записываются на все три процедуры сразу, и в совокупности эта статья добавляет к бюджету от 15 000 до 50 000 тенге.

Полный образ выпускницы (наряд + обувь + макияж + прическа + маникюр/педикюр/ресницы + аксессуары): от 98 000 до 670 000 тенге.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

Наряд для мальчиков

Парням на выпускной, как правило, нужен классический костюм-двойка или тройка, который обойдется от 40 000 до 145 000 тенге.

Обязательная статья расходов при выборе наряда — обувь от 30 000 до 80 000 тенге.

Парням традиционно удается сэкономить на подготовке образа. Бюджетная стрижка у частного мастера обойдется от 6 000 тенге. В барбершопах цены за укладки достигают до 15 000 тенге.

Полный образ выпускника (костюм + обувь + стрижка): от 72 500 до 240 000 тенге.

Таким образом, выпускной вечер в Астане обходится семье от 128 000 до 867 000 тенге.

Фото: акимат Туркестанской области

Ранее Министерство просвещения выпустило рекомендации по проведению выпускных вечеров. Ведомство не запрещает праздник, однако призывает не допускать употребления алкоголя и присутствия несовершеннолетних без законных представителей – родителей или опекунов. Другие родственники, даже совершеннолетние, могут сопровождать ребенка только при наличии нотариально заверенной доверенности.