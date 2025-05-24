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    10:45, 24 Май 2025 | GMT +5

    Выпускники подарили дом нуждающейся семье в Туркестанской области

    Начало благотворительной инициативе, ставшей доброй традицией в Тюлькубасском районе, было положено восемь лет назад. Тогда выпускники школы-лицея имени Абая, отметившие 20-летие окончания школы, первыми в стране подарили дом многодетной семье, не имевшей собственного жилья. Об этом сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    Выпускники подарили дом нуждающейся семье в Туркестанской области
    Фото: акимат Тюлькубасского района

    С тех пор эстафету добрых дел подхватили и другие поколения выпускников. На этот раз объединенные усилия выпускников школ имени Абая, Садыкова и Ломоносова, в честь 20-летия окончания школы, позволили подарить еще одной нуждающейся семье просторный шестикомнатный дом с хозпостройками в районном центре.

    Выпускники подарили дом нуждающейся семье в Туркестанской области
    Фото: акимат Тюлькубасского района

    На реализацию проекта было собрано около 13 миллионов тенге. Из них 9 миллионов пошли на приобретение дома, а оставшиеся средства направлены на капитальный ремонт и полное оснащение жилья мебелью и бытовой техникой.

    Выпускники подарили дом нуждающейся семье в Туркестанской области
    Фото: акимат Тюлькубасского района

    Праздничное вручение ключей состоялось во дворе нового дома. Выпускники организовали садака — угощение на 300 человек, где в торжественной обстановке передали дом семье Каратаевых.

    Выпускники подарили дом нуждающейся семье в Туркестанской области
    Фото: акимат Тюлькубасского района

    Глава молодой семьи — инвалид первой группы. До этого семья жила в арендуемом жилье и остро нуждалась в собственном доме.

    Выпускники подарили дом нуждающейся семье в Туркестанской области
    Фото: акимат Тюлькубасского района

    По традиции, завершив мероприятие, выпускники 2005 года передали эстафету благотворительности выпускникам 2006 года, продолжая традицию добрых дел.

    Ранее сообщалось, что детям-сиротам подарили Дом юношества в Карагандинской области.

    Теги:
    Туркестанская область Жилье Выпускники Благотворительность
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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