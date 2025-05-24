Выпускники подарили дом нуждающейся семье в Туркестанской области

С тех пор эстафету добрых дел подхватили и другие поколения выпускников. На этот раз объединенные усилия выпускников школ имени Абая, Садыкова и Ломоносова, в честь 20-летия окончания школы, позволили подарить еще одной нуждающейся семье просторный шестикомнатный дом с хозпостройками в районном центре.

Фото: акимат Тюлькубасского района

На реализацию проекта было собрано около 13 миллионов тенге. Из них 9 миллионов пошли на приобретение дома, а оставшиеся средства направлены на капитальный ремонт и полное оснащение жилья мебелью и бытовой техникой.

Фото: акимат Тюлькубасского района

Праздничное вручение ключей состоялось во дворе нового дома. Выпускники организовали садака — угощение на 300 человек, где в торжественной обстановке передали дом семье Каратаевых.

Фото: акимат Тюлькубасского района

Глава молодой семьи — инвалид первой группы. До этого семья жила в арендуемом жилье и остро нуждалась в собственном доме.

Фото: акимат Тюлькубасского района

По традиции, завершив мероприятие, выпускники 2005 года передали эстафету благотворительности выпускникам 2006 года, продолжая традицию добрых дел.

Ранее сообщалось, что детям-сиротам подарили Дом юношества в Карагандинской области.