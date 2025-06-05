Выпускник из Туркестанской области выиграл гранты вузов Европы и Азии

Абубакир, ученик 11 класса школы-гимназии №2 имени О. Жанибекова (Келесский район), получил приглашения на обучение от вузов Франции, Италии, Литвы и Малайзии. Школьник из Туркестанской области стал обладателем учебных грантов сразу нескольких престижных зарубежных университетов.

Среди них — John Cabot University в Италии (грант на 50%), American University of Paris (Франция, грант на 70%), LCC International University в Литве (частичный грант) и Xiamen University Malaysia, где Абубакиру предоставлен полный четырехлетний грант.

— Это результат многолетней подготовки и упорного труда. Большую роль сыграли поддержка семьи, знания, полученные в школе, а также профессиональное наставничество нашего классного руководителя и преподавателя английского языка Улыкбека Бердалиева, — рассказал Абубакир.

На этом юноша не останавливается. Сейчас он ожидает ответа по государственной стипендии Türkiye Bursları от правительства Турции, а также из университетов Болгарии и Южной Кореи.

История Абубакира — не единственная в регионе. Ранее школьница из Сарыагашского района получила приглашения от 36 ведущих университетов мира.