Выпуск серебра снижается в Казахстане

Как отмечается в сообщении, за январь–декабрь 2024 года было выпущено 697,5 тонн аффинированного серебра, что стало самым низким показателем с 2012 года. За год производство сократилось сразу на 21,2%.

За январь–ноябрь 2025 года в стране было выпущено 567,5 тонн аффинированного серебра — на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Экспорт серебра сократился на 9%, составив за январь–октябрь 2025 года 516,8 тонн. При этом в стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 19,3%, до 581,1 млн долларов США. Сразу более 96% экспорта серебра суммарно пришлось лишь на четыре страны, при этом львиные доли были отправлены в Великобританию (242,4 тонн) и США (155,4 тонн), подчеркнули в агентстве.

Средняя экспортная стоимость одной тройской унции серебра за год выросла с 26,7 долларов США за январь–октябрь 2024 года до 35 долларов США за аналогичный период 2025 года. Непосредственно в октябре 2025 года средняя стоимость серебра увеличилась до 44,7 долларов США за тройскую унцию.

— Во второй половине прошлого года стоимость серебра стремительно пошла вверх. Так, если на начало 2025 года его стоимость составляла 31,3 долларов США за одну тройскую унцию, то на начало текущего года она достигла уже 72,8 долларов США, увеличившись в 2,3 раза. Для сравнения: стоимость серебра на 2025 год по сравнению с 2016 годом, то есть за девять лет, выросла в 2,2 раза. Более того, уже к 12 января 2026 года серебро подорожало на 17,8 процента, до 85,7 долларов США, — говорится в сообщении.

Рост стоимости серебра происходит на фоне рекордного удорожания золота, которое в текущем году преодолело историческую отметку в 4,6 тыс. долларов США за одну тройскую унцию, в очередной раз обновив рекорд.

Соотношение стоимости золота и серебра (то есть количество тройских унций серебра, которое понадобится, чтобы купить одну тройскую унцию золота) сократилось с 89,3 на начало 2025 года до 60,3 на начало текущего года, а к 12 января 2026 года уменьшилось до 53,7.

Агентство отмечает, что исторически долгие годы показатель варьировался в пределах 10–15, а к началу 2000 годов вырос до 50–60 тройских унций серебра за одну тройскую унцию золота. Наивысшей точки — 125 тройских унций серебра за одну тройскую унцию золота — он достиг во время пандемии коронавируса в 2020 году на фоне удорожания золота из-за паники на рынках. В следующем году соотношение стоимости золота и серебра варьировалось от 65 до 79,2, однако уже с 2022 года по причине геополитической напряженности на фоне конфликта России и Украины спрос на золото как на защитный актив увеличил показатель до 100.

Во второй половине 2025 года серебро перешло в фазу опережающего роста относительно золота. Это привело к заметному уменьшению соотношения стоимости золота и серебра, что исторически характерно для периодов восстановления экономической активности и усиления промышленного спроса.

— В отличие от золота, сохраняющего статус защитного актива, серебро в текущем цикле выступает как гибридный инструмент — одновременно инвестиционный и промышленный металл. Именно эта двойственная природа делает его более чувствительным к смене макроэкономических ожиданий и усиливает ценовую динамику в условиях снижения неопределённости, — отмечают в агентстве.

Мировое производство серебра также сокращается на фоне роста спроса на этот металл в промышленности — в частности, в сфере «зеленых» технологий — и возрождения интереса к нему со стороны инвесторов. Так, по данным Геологической службы США, по итогам 2024 года в мире было произведено около 25 тыс. тонн серебра — на 6% меньше, чем в 2023 году. Лидирует Мексика, на которую пришлось 6,3 тыс. тонн. Следом идут Китай и Перу: 3,3 тыс. и 3,1 тыс. тонн соответственно.

Согласно данным ведомства, в Казахстане за 2024 год произвели 1 тыс. тонн серебра, что позволило РК попасть в топ-10 крупнейших стран-производителей.