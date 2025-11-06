РУ
    08:30, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Выплаты педагогам, новые правила опеки и фонограмма на концертах: Сенат рассмотрит новые законопроекты

    6 ноября в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат РК
    Фото: senate.parlam.kz

    Депутаты рассмотрят два законопроекта в первом чтении:

    О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности.

    Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности путем введения дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности.

    В частности, предлагается:

    - уточнить исключительные права вещательных организаций в соответствии с Римской конвенцией;
    - расширить перечень случаев свободного использования произведений для обеспечения доступа к ним людей с нарушением зрения (в соответствии с Марракешским договором);
    - ввести возможность ускоренной экспертизы товарных знаков (сокращение срока с 7 до 3 месяцев);
    - увеличить срок подачи возражений по регистрации товарных знаков с 1 до 2 месяцев.

    О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля.

    Он направлен на развитие культуры и образования, защиту прав детей и поддержку педагогов.

    Документ позволяет госбиблиотекам проводить образовательные и культурные мероприятия, расширяет полномочия органов образования для создания адаптационных программ для первоклассников и запрещает приватизацию земель для строительства детских садов.

    Поправки также предусматривают выплаты победителям международных научных конкурсов и педагогам, улучшение порядка усыновления и опеки, отсрочку обязательной отработки для выпускников вузов за рубежом и ужесточение требований к использованию вокальных фонограмм на концертах.

    Теги:
    Сенат Парламент Законопроекты
    Карина Кущанова
    Автор
