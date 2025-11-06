Выплаты педагогам, новые правила опеки и фонограмма на концертах: Сенат рассмотрит новые законопроекты

Депутаты рассмотрят два законопроекта в первом чтении:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности.

Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности путем введения дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности.

В частности, предлагается:

- уточнить исключительные права вещательных организаций в соответствии с Римской конвенцией;

- расширить перечень случаев свободного использования произведений для обеспечения доступа к ним людей с нарушением зрения (в соответствии с Марракешским договором);

- ввести возможность ускоренной экспертизы товарных знаков (сокращение срока с 7 до 3 месяцев);

- увеличить срок подачи возражений по регистрации товарных знаков с 1 до 2 месяцев.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля.

Он направлен на развитие культуры и образования, защиту прав детей и поддержку педагогов.

Документ позволяет госбиблиотекам проводить образовательные и культурные мероприятия, расширяет полномочия органов образования для создания адаптационных программ для первоклассников и запрещает приватизацию земель для строительства детских садов.

Поправки также предусматривают выплаты победителям международных научных конкурсов и педагогам, улучшение порядка усыновления и опеки, отсрочку обязательной отработки для выпускников вузов за рубежом и ужесточение требований к использованию вокальных фонограмм на концертах.