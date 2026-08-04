«Вы обещали повлиять на сына»: отец Нурай Серикбай обратился к отцу подсудимого

Одним из самых эмоциональных моментов заседания по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай стало выступление ее отца Бауыржана Сагынбека. Он напрямую обратился к отцу подсудимого Альмахану Макенову, заявив, что после попытки «алып қашу» тот обещал повлиять на сына, но своего слова не сдержал, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для эмоционального выступления стала исследованная в суде аудиозапись разговора, состоявшегося после попытки похищения Нурай. Бауыржан Сагынбек заявил, что еще тогда неоднократно пытался урегулировать конфликт мирным путем. Он лично встречался с родственниками Шерхана, просил их повлиять на сына и не допустить повторения подобных действий.

По словам отца погибшей, семья подсудимого заверяла, что ситуация больше не повторится, однако спустя несколько месяцев Нурай была убита.

Во время заседания Бауыржан Сагынбек вновь обратился к отцу подсудимого.

— Вы понимаете? Моего ребенка увезли. Я отправил сыновей забрать ее. Когда мой сын Султан приехал за Нурай, вы не позволили ему сразу забрать сестру и оставили мою дочь в доме. Что вы тогда обещали моему старшему брату? Разве вы не говорили, что повлияете на сына? Почему не сдержали свое слово? — сказал он.

Альмахан Макенов отверг эти обвинения, заявив, что не вмешивается в уголовное дело сына.

— Я не вмешиваюсь в его дело, — ответил он.

После этого отец погибшей уже не смог сдержать эмоций.

— Как вам не стыдно! Ни капли стыда! Совсем нет совести! — эмоционально обратился он к отцу подсудимого.

Бауыржан Сагынбек также заявил, что Шерхан Аймахан не работал и пользовался автомобилем, принадлежавшим отцу.

— Ваш сын нигде не работает. Вы полностью его содержите. Вы дали ему машину и сами отправили к моей дочери. А теперь защищаете его и делаете вид, будто ничего не произошло, — заявил отец Нурай.

В этот момент председательствующему судье Саммидину Темиралиеву несколько раз пришлось призвать участников процесса к порядку и попросить их не перебивать друг друга.

Следующими были допрошены родственники подсудимого.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2025 года Шерхан Аймахан попытался принудить Нурай Серикбай к браку, организовав ее похищение по обряду «алып қашу». После того как девушку забрали домой родители, подсудимый, как считает обвинение, продолжил ее преследовать.

11 января 2026 года, по данным следствия, он подстерег Нурай возле дома и нанес ей 35 ножевых ранений. Мужчине предъявлены обвинения по статьям об убийстве, сталкинге и принуждении к вступлению в брак.