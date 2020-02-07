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Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны - Президент РК
7 Февраля 2020 23:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент, произошедший в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».
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«В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности», - написал Глава государства в Twitter.
Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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